    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    LR Health & Beauty veröffentlicht Quartalsbericht 2025 – Neue Strategien & Finanzen

    LR Health & Beauty blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Rückläufige Kennzahlen treffen auf strategische Neuausrichtung, Innovationen und nachhaltige Produktentwicklungen.

    LR Health & Beauty veröffentlicht Quartalsbericht 2025 – Neue Strategien & Finanzen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz der LR Health & Beauty SE für das Geschäftsjahr 2025 lag vorläufig bei 277,1 Mio. EUR, was einen Rückgang von 4,6 % im Vergleich zu 2024 bedeutet.
    • Das EBITDA für 2025 betrug vorläufig 16,5 Mio. EUR, im Vergleich zu 27,3 Mio. EUR im Vorjahr, was auf Umsatzrückgänge und Einmaleffekte zurückzuführen ist.
    • Im vierten Quartal 2025 sank der Umsatz auf 68,2 Mio. EUR, ein Rückgang von 10,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf die Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und strategische Maßnahmen, um die nachhaltige Geschäftsentwicklung zu sichern.
    • Für 2026 plant LR den Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, um Impulse für das Geschäft zu setzen.
    • Trotz Herausforderungen setzt LR auf Innovationen und Nachhaltigkeit bei der Produktentwicklung, insbesondere bei Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28

    -7,32 %
    +5,43 %
    -3,68 %
    -7,67 %
    -58,00 %
    -59,54 %
    ISIN:NO0013149658WKN:A3513A





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LR Health & Beauty veröffentlicht Quartalsbericht 2025 – Neue Strategien & Finanzen LR Health & Beauty blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Rückläufige Kennzahlen treffen auf strategische Neuausrichtung, Innovationen und nachhaltige Produktentwicklungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     