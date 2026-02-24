LR Health & Beauty veröffentlicht Quartalsbericht 2025 – Neue Strategien & Finanzen
LR Health & Beauty blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Rückläufige Kennzahlen treffen auf strategische Neuausrichtung, Innovationen und nachhaltige Produktentwicklungen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz der LR Health & Beauty SE für das Geschäftsjahr 2025 lag vorläufig bei 277,1 Mio. EUR, was einen Rückgang von 4,6 % im Vergleich zu 2024 bedeutet.
- Das EBITDA für 2025 betrug vorläufig 16,5 Mio. EUR, im Vergleich zu 27,3 Mio. EUR im Vorjahr, was auf Umsatzrückgänge und Einmaleffekte zurückzuführen ist.
- Im vierten Quartal 2025 sank der Umsatz auf 68,2 Mio. EUR, ein Rückgang von 10,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und strategische Maßnahmen, um die nachhaltige Geschäftsentwicklung zu sichern.
- Für 2026 plant LR den Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, um Impulse für das Geschäft zu setzen.
- Trotz Herausforderungen setzt LR auf Innovationen und Nachhaltigkeit bei der Produktentwicklung, insbesondere bei Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika.
