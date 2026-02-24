ElringKlinger schließt 2025 erfolgreich ab – Basis für Transformation
ElringKlinger schließt 2025 mit starken Zahlen und klarer Zukunftsstrategie ab: profitables Wachstum, Fokus auf E-Mobility und hohe Investitionen in Schlüsseltechnologien.
Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
- Das Geschäftsjahr 2025 wurde von ElringKlinger erfolgreich abgeschlossen, mit einem Umsatz von 1.641 Mio. EUR und einer organischen Steigerung von 2,1 %
- Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 5,4 %, was im oberen Bereich des Zielniveaus liegt, trotz hoher Investitionen in Zukunftstechnologien
- Der operative Free Cashflow betrug 32,6 Mio. EUR, während die Nettofinanzverbindlichkeiten bei 288 Mio. EUR lagen, was trotz Investitionen auf niedrigem Niveau blieb
- ElringKlinger fokussiert sich auf profitables Wachstum, insbesondere im Bereich E-Mobility, mit einem Umsatzanstieg auf 144 Mio. EUR (2024: 103 Mio. EUR)
- Das Unternehmen hat im Jahr 2025 hohe Investitionen von über 140 Mio. EUR in Zukunftstechnologien getätigt und die Transformation mit der Strategie SHAPE30 vorangetrieben
- ElringKlinger trennt sich von nicht profitablen Geschäftsbereichen, wie dem Systemgeschäft bei elektrischen Antriebseinheiten, und setzt auf Kosteneinsparungen sowie den Hochlauf von Großserienaufträgen in der Elektromobilität
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ElringKlinger ist am 26.03.2026.
Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2750EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.
