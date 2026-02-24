    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Gerresheimer auf Sell, Ziel 12,90€!!
    • Calvet prüft Centor und Moulded Glass-Verkauf!
    • Enttäuschung wahrscheinl., Risiko↑, Wachstum↓!!
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Gerresheimer

    -3,31 %
    -5,50 %
    -31,81 %
    -22,61 %
    -77,16 %
    -76,67 %
    -78,50 %
    -71,76 %
    -58,80 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 18,33 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 630,01 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -33,94 %/+87,17 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 12,90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,90, was einem Rückgang von -29,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Neubewertung der Gerresheimer-Aktie: UBS senkte das Kursziel deutlich und gab ein Sell, Debatte über Risiken durch hohe Verschuldung und mögliche Verkäufe (Centor, Moulded Glass) sowie gedämpfte Nachfrage. Gleichzeitig sollen Goldman/JPM große Positionen aufgebaut haben, was antizyklische Käufe und höhere faire Werte (35–46 €) andeutet; Testat/Bafin-Prüfung und HV gelten als mögliche Auslöser.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     