ANALYSE-FLASH
UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert
- UBS stuft Gerresheimer auf Sell, Ziel 12,90€!!
- Calvet prüft Centor und Moulded Glass-Verkauf!
- Enttäuschung wahrscheinl., Risiko↑, Wachstum↓!!
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 18,33 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 630,01 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -33,94 %/+87,17 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 12,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.
Genau das meine ich. Man kommt sich ja fast schon vor, wenn man nur ein Kursziel von 30 Euro bis Ende dieses Geschäftsjahres nennt, dass man als Basher gilt.
Dein grundlegendes Problem ist es, dass Du leider vollständig beratungsresistent bist. Und das trotz mehrfach nachgewiesener haarsträubender Defizite in ganz elementaren Finanz-, Wirtschafts- und Börsenfragen. Bitte trete nun nicht wieder in eine sinnlose Endlosdiskussion mit mir ein. Das hatten wir früher bereits. Ansonsten machst Du das Forum nur weiter zu Deiner persönlichen Profilshow und User mit Substanz verlieren mehr und mehr die Lust sich daran zu beteiligen und verabschieden sich. Denk mal in Ruhe darüber nach. Das wäre wirklich hilfreich. Das ist nicht böse gemeint, sondern lediglich nur schonungslos offen und ehrlich. Schönes Wochenende.
Es geht mir schlicht und einfach darum, ohne allzu große Risiken meinen Einsatz zu vervielfachen