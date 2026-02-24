Cewe steigert Umsatz und operativen Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 100,6 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,10 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 759,08 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +24,51 %/+38,34 % bedeutet.