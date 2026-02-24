BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 340 auf 270 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Misserfolg des Abnehmmittels sei der "worst case" und verringere seine Ergebnisprognosen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schrieb James Gordon am Montagabend. Die einzige Chance für Cagrisema auf merklich wettbewerbsfähigere Ergebnisse sieht Gordon in einer Studie mit höheren Dosen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 33,87EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



