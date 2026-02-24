    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    Elmos Semiconductor: Rekordumsatz 2025 & Ausblick 2026

    Elmos Semiconductor setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, stark verbesserter Cashflow und ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 untermauern die Rolle als Gewinner künftiger Mobilität.

    Elmos Semiconductor: Rekordumsatz 2025 & Ausblick 2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • Elmos Semiconductor erreichte 2025 einen Rekordumsatz von 582,6 Mio. Euro, leicht über dem Vorjahr (0,3%) und trotz Marktherausforderungen.
    • Der bereinigte Free Cashflow stieg 2025 auf 66,3 Mio. Euro (11,4% vom Umsatz), was die Cash-Performance deutlich verbesserte.
    • Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 11% ± 3% und eine EBIT-Marge von 24% ± 2% erwartet, mit einer Free Cashflow-Marge von über 17%.
    • Das Umsatzziel für 2030 wurde bestätigt, mit einem angestrebten Umsatz von 1 Milliarde Euro und einer EBIT-Marge von rund 25%.
    • Das Unternehmen plant eine Dividende von 1,50 Euro (50% Steigerung) und ein Aktienrückkaufprogramm über 10 Mio. Euro für 2025.
    • Elmos sieht sich gut positioniert, um von langfristigen Wachstumstrends wie autonomem Fahren, Elektromobilität und software-definierten Fahrzeugen zu profitieren.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Elmos Semiconductor ist am 24.02.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 132,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,19 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.807,11PKT (-1,05 %).


    Elmos Semiconductor

    +2,72 %
    +10,20 %
    +22,15 %
    +45,57 %
    +89,27 %
    +77,60 %
    +295,86 %
    +1.164,75 %
    +487,56 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



