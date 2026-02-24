Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 30,28 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,59 %.

Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 809,56 Mio..

INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +12,30 %/+28,82 % bedeutet.