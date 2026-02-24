Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele
- Umsatz leicht auf 1,74 Mrd €, Zoll belastet...
- Bereinigtes Ebita 147,8 Mio, Marge 8,5% Rückl.
- Protektionismus belastet, Ausblick 24. März...
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis geringer aus, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDax am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus die seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 30,28 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 809,56 Mio..
INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +12,30 %/+28,82 % bedeutet.
Ich hatte auf dem Eigenkapitalforum diese Woche die Möglichkeit, ein Gespräch mit CFO Weichert zu führen. Dabei wollte ich insbesondere abklopfen, inwiefern das starke Q3 auf Sondereffekten beruht, um die Lage Indus' besser einschätzen zu können.
Unabhängig von Konjunktur und Weltlage hat Indus ja schon ein paar Stärken, die manchmal vergessen werden. Man hat einen guten Ruf bei der Transformation von mittelständischen Unternehmen, für die familiäre Nachfolger fehlen und viel Erfahrung bei günstigen Investionsmöglichkeiten. Der deutsche Mittelstand hat sich schon oft gut auf Wandel und globale Herausforderungen einstellen können und wo findet man noch so eine Fülle von kleineren, flexiblen und global wettbewerbsfähigen Unternehmen in Europa? Okay, Jammern gehört zu unserer Kultur, aber wenn die Schwächen angegangen werden (Infrastrukturprobleme, jahrzehntelanges Totsparen, fehlende Digitalisierung, Bildung, bezahlbarer Wohnraum) hat Deutschland in der Mitte Europas und mit Rechtstaat, halbwegs stabiler Demokratie und guten Kontakten fast zu allen Ländern doch beste Voraussetzungen für eine gute Zukunft. Die Industrie muss bezahlbar auf die Energiewende umgerüstet werden, die Migration so gesteuert werden, dass sie schnelle Integration von Zuwandern ermöglicht und gleichzeitig demographische Probleme und Arbeitskräftemangel beseitigt und von Verkehrsinfrastruktur bis zu Gebäuden aller Art müssen Infrastrukturprobleme effektiv und möglichst günstig beseitigt werden. Schaut man in andere Länder, so bin ich doch ganz froh, hier zu leben. Jede Krise bietet mittelfristig auch Chancen. Wenn der Krieg in der Ukraine endet, haben wir hier Zigtausende mehrsprachige und best ausgebildete Arbeitskräfte bzw. beste Kontakte und Investionsmöglichkeiten für den Wiederaufbau eines künftigen EU-Staates. Währendessen arbeitet die USA an ihrem ökonomischen (und demokratischen) Abstieg und dem Verlust der Weltmachtrolle und China bereitet sich auf einen fatalen Krieg gegen Taiwan vor.
