    Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

    Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele
    Foto: INDUS Holding AG

    BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis geringer aus, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDax am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus die seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/stk

    INDUS Holding

    -0,50 %
    -1,63 %
    -3,99 %
    +17,12 %
    +38,07 %
    +21,62 %
    -10,95 %
    -24,01 %
    +112,23 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 30,28 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 809,56 Mio..

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +12,30 %/+28,82 % bedeutet.




