JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen
- JPMorgan senkt Kursziel Novo Nordisk auf 250kr
- Aktie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft
- Schätzungen 2027-2030 um bis zu 63% reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 33,84 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -18,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 114,42 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +641,23 %/+1.085,98 % bedeutet.
Hier reagiert der Markt auf diese Nachricht, als sei das Medikament von NN nicht wirksam im vergleich zu EL. Ich verstehe diese überzogene Reaktion des Marktes überhaupt nicht, in Anbetracht der letzen Zahlen von NN und der Pipeline bis 2030, welche bei NN prall gefüllt ist.
Man könnte den Eindruck bekommen , NN einziger Markt sind die Abnehmpräparate, dabei hat dieses Unternehemen so viel mehr zu bieten.
Langfristig wird der Chart wieder deutlich steigen, ein langer Atem ist gefragt.
Der heutige Kursrutsch von 15 % auf circa 257 DKK (34,40 EUR) ist eine klassische Marktübertreibung. Auslöser waren Studienergebnisse zu CagriSema, die "nur" eine Gewichtsabnahme zeigten, die 2 % hinter Eli Lilly lag. Doch wer auf die harten Fakten blickt, erkennt: Die fundamentale Substanz von Novo Nordisk ist heute stärker denn je, während die Bewertung auf ein historisches Tief gefallen ist.
Realitätscheck: 2021 vs. 2026
Wir notieren heute auf dem Kursniveau von 2021 (ca. 34,50 EUR), doch das Unternehmen dahinter ist nicht mehr dasselbe:
Umsatz & Gewinn: Der Umsatz hat sich von ca. 140 Mrd. DKK (18,8 Mrd. EUR) in 2021 auf prognostizierte 280 Mrd. DKK (37,6 Mrd. EUR) für 2026 verdoppelt. Der Gewinn ist im Gleichschritt mitgewachsen.
Bewertung (KGV): 2021 zahlte der Markt noch ein KGV von 33 bis 35. Heute liegt das KGV für 2026 bei nur noch ca. 14 – ein beispielloser Abschlag für einen hochprofitablen Weltmarktführer mit 40 % Marge.
Fairer Wert: Selbst bei einem konservativen KGV von 20 läge der Kurs bei 400 DKK (53,50 EUR). Wir kaufen heute also die doppelte Ertragskraft zum halben Preis.
Analysten-Front im Februar:
Das Stimmungsbild der Experten ist trotz der News eindeutig. Der Durchschnitt der sieben führenden Häuser (u.a. Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bernstein, Deutsche Bank) ergibt ein Kursziel von ca. 428 DKK (57,28 EUR).
Die Spanne reicht dabei von konservativen 332 DKK (44,43 EUR) bis hin zu 540 DKK (72,27 EUR). Besonders bemerkenswert: Goldman Sachs hat heute Signale gesendet, den "Wash-out" zum Einstieg zu nutzen. Der aktuelle Marktpreis liegt somit sogar unter dem vorsichtigsten Experten-Ziel.
Konservativer Ausblick (Worst Case)
Selbst wenn wir für die nächsten drei Jahre (bis 2028) ein "gebremstes" Szenario annehmen – mit höherem Preisdruck in den USA und stärkerer Konkurrenz durch Lilly – bleibt die Story intakt:
Duopol-Macht: Novo und Lilly teilen sich 80 % eines Marktes, der bis 2030 auf 100 Mrd. USD wächst.
Umsatz-Anker: Konservativ gerechnet wird Novo seinen Umsatz bis 2028 auf über 380 Mrd. DKK (51 Mrd. EUR) steigern.
Wachstums-Shift: Sollte das Wachstum von 30 % auf "nur noch" 10–12 % sinken, bleibt Novo Nordisk bei dieser Bewertung immer noch massiv unterbewertet.
Fazit: Die heutige Panik betrifft ein Detail eines zukünftigen Medikaments. Die aktuelle Bewertung ignoriert jedoch völlig die gewaltigen Cashflows der bestehenden Marktführerschaft. Wer Substanz sucht, findet hier eine der seltenen Gelegenheiten, Pharma-Adel zum Preis eines Zyklikers einzusammeln.
Nur meine persönliche Meinung und ich halte an dem Ziel von 70 - 80 € in den nächsten Jahren fest.
Kann deine Weisheiten echt nicht mehr lesen………