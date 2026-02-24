Trump Media-SPAC-Star Orlando stockt auf 12 Mio. Aktien auf!

Sehr interessante Neuigkeiten gab es zu Wochenbeginn von Fairchild Gold (WKN A3D1D5 / TSXV FAIR), auch wenn diese unter dem Radar vieler Anleger geblieben sein mögen!

Gestern nämlich wurde bekannt, dass Großaktionär Patrick Orlando, sich noch einmal einen großen Batzen der Aktien des auf Nevada fokussierten Gold– und Kupferunternehmens genehmigt hat. Orlando hielt vor der jetzt gemeldeten Transaktion insgesamt bereits 4,5 Mio. Aktien und 4,5 Mio. Warrants von Fairchild und damit bereits 2,73% (5,32% auf teilweise verwässerter Basis) der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Nun, so die Mitteilung, erwarb Orlando im Rahmen der kürzlich zu 0,09 CAD je Einheit durchgeführten Finanzierung indirekt noch einmal 7,5 Mio. Fairchild-Einheiten, bestehend jeweils aus einer Stammaktie und einem Warrant. Damit hält der Investor nun direkt und indirekt 12 Mio. Stammaktien und 12 Mio. Warrants des Unternehmens, was 6,72% (12,91% auf teilweise verwässerter Basis) entspricht!

Warum wir diese Transaktion für besonders interessant halten? Nun, Herr Orlando ist ein Investor, der weiß, wie man Geld verdient! Er ist der ehemalige CEO der Zweckgesellschaft (SPAC, special purpose acquisition company), die die Trump Media des US-Präsidenten an die Börse brachte und hielt über seine Investmentgesellschaft ARC Global Investments zwischenzeitlich 5,4% an Trump Media!

Und da Herr Orlando die zusätzlichen Fairchild-Einheiten explizit aus Investmentzwecken erworben hat, ist stark davon auszugehen, dass er damit rechnet, mit seiner Investition Geld zu verdienen… Wir sind gespannt!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.