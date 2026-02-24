Zurich will australischen Lebensversicherer Clearview übernehmen

Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen./tp/rw/AWP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 631 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 92,32 Mrd..

Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 574,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 656,00CHF was eine Bandbreite von -17,58 %/+3,98 % bedeutet.