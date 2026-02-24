Zurich will australischen Lebensversicherer Clearview übernehmen
- Zurich bietet 0,65 AUD pro Aktie(≈415 Mio AUD)
- Vorstand empfiehlt einstimmig, Zustimmung nötig
- Crescent (25,4%) unterstützt; Aktie +16% 0,625
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich legt ein Kaufangebot für den australischen Lebensversicherer Clearview vor. Er bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, was das australische Finanzunternehmen mit rund 415 Millionen australischen Dollar (249 Mio Euro) bewertet. Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich-Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist.
Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen./tp/rw/AWP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 631 auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 92,32 Mrd..
Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 574,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 656,00CHF was eine Bandbreite von -17,58 %/+3,98 % bedeutet.
