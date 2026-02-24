Gerresheimer, ABO Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ABO Energy
|+7,97 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Weichai Power (H)
|+7,82 %
|Versorger
|🥉
|Sigma Lithium Corporation
|+5,66 %
|Rohstoffe
|🟥
|Kawasaki Heavy Industries
|-6,01 %
|Maschinenbau
|🟥
|UBTECH ROBOTICS LTD (H)
|-7,54 %
|Hardware
|🟥
|Hims & Hers Health Registered (A)
|-8,65 %
|Gesundheitswesen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Quantum eMotion
|Hardware
|🥈
|Northern Dynasty Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|Viromed Medical
|Gesundheitswesen
|DF Deutsche Forfait
|Finanzdienstleistungen
|Contemporary Amperex Technology Limited (H)
|Elektrogeräte
|Mobotix
|Sonstige Technologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|144
|Gesundheitswesen
|🥈
|Novo Nordisk
|141
|Pharmaindustrie
|🥉
|Bitcoin
|98
|-
|Almonty Industries
|87
|Rohstoffe
|Silber
|86
|Rohstoffe
|TeamViewer
|85
|Informationstechnologie
ABO Energy
Wochenperformance: +39,27 %
Wochenperformance: +39,27 %
Platz 1
Weichai Power (H)
Wochenperformance: +10,93 %
Wochenperformance: +10,93 %
Platz 2
Sigma Lithium Corporation
Wochenperformance: -6,14 %
Wochenperformance: -6,14 %
Platz 3
Kawasaki Heavy Industries
Wochenperformance: +0,47 %
Wochenperformance: +0,47 %
Platz 4
UBTECH ROBOTICS LTD (H)
Wochenperformance: -6,33 %
Wochenperformance: -6,33 %
Platz 5
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: -13,13 %
Wochenperformance: -13,13 %
Platz 6
Quantum eMotion
Wochenperformance: +49,23 %
Wochenperformance: +49,23 %
Platz 7
Northern Dynasty Minerals
Wochenperformance: -34,26 %
Wochenperformance: -34,26 %
Platz 8
Viromed Medical
Wochenperformance: -13,38 %
Wochenperformance: -13,38 %
Platz 9
DF Deutsche Forfait
Wochenperformance: -62,89 %
Wochenperformance: -62,89 %
Platz 10
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Wochenperformance: -1,05 %
Wochenperformance: -1,05 %
Platz 11
Mobotix
Wochenperformance: +27,13 %
Wochenperformance: +27,13 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -4,98 %
Wochenperformance: -4,98 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: -19,10 %
Wochenperformance: -19,10 %
Platz 14
Bitcoin
Wochenperformance: -8,94 %
Wochenperformance: -8,94 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +12,54 %
Wochenperformance: +12,54 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +20,09 %
Wochenperformance: +20,09 %
Platz 17
TeamViewer
Wochenperformance: -6,86 %
Wochenperformance: -6,86 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte