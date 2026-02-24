Die 39. China International Hardware Fair in Shanghai vom 24. bis 26. März 2026

Die diesjährige CIHF erstreckt sich über beeindruckende 170.000 Quadratmeter in mehreren Hallen und präsentiert mit fast 3.100 Ausstellern die gesamte Hardware-Lieferkette – von einzelnen Komponenten bis hin zu praktischen Werkzeugen, Geräten und Maschinen für den realen Einsatz. Als globale Hardware-Messe zum Jahresauftakt ist die CIHF weiterhin ein wichtiger Knotenpunkt für Branchentrends, der globale Einkäufer mit innovativen Lösungen in einem sich schnell entwickelnden Markt zusammenbringt und nachhaltiges Wachstum durch intelligente Fertigung in einem Sektor fördert, der verantwortungsbewusste Entwicklung und Geschäftsziele gleichermaßen in den Vordergrund stellt.

SHANGHAI, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die 39. China International Hardware Fair (CIHF), eine bedeutende Handelsplattform für die globale Hardware- und Werkzeugindustrie, steht kurz vor ihrer Eröffnung im weitläufigen National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai. Die jährliche Veranstaltung der globalen Hardware-Branche wird voraussichtlich über 60.000 Fachleute aus mehr als 70 Ländern anziehen, darunter Hersteller, Händler, Großhändler und Beschaffungsspezialisten, die sich über die neuesten Innovationen im Bereich Hardware informieren und internationale Partnerschaften knüpfen möchten.

Als Schaufenster für Innovation und Vielfalt gehören zu den wichtigsten Highlights:

Elektro- und Handwerkzeuge (vier spezielle Ausstellungshallen, in denen Durchbrüche bei kabellosen, bürstenlosen und Präzisionsmodellen sowie verbesserte Akkulaufzeiten präsentiert werden), Schleifmittel, Schweißmaterialien und -geräte, Hebe-, Rigging- und Logistikgeräte, Sicherheitsausrüstung und persönliche Schutzausrüstung (PSA), Garten- und Reinigungsgeräte, Beleuchtung und Niederspannungsbereich, Druckluftwerkzeuge, elektromechanische Geräte, Baubeschläge, Befestigungselemente, Haushaltsgeräte und vieles mehr.

Unter den vielbeachteten Neuvorstellungen präsentieren namhafte Aussteller aus China und dem Ausland ihre Produkte in innovativen und modernen Formaten. Besucher können sich auf viele Unternehmen freuen, die OEM/ODM-Anpassungsdienste vorstellen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Ausstellung, die umweltfreundliche Materialien und führende Lithium-Energielösungen präsentiert und damit Chinas Bestrebungen zur CO2-Neutralität bis 2060 widerspiegelt.

Besucher aus Dutzenden von Ländern genießen eine visumfreie Einreise nach China für bis zu 30 Tage oder einen 240-stündigen (10-tägigen) visumfreien Transit. Der Veranstaltungsort NECC ist über das Hochgeschwindigkeitsbahn- und U-Bahn-Netz von Shanghai nahtlos erreichbar und verfügt über zahlreiche Business-Hotels in der Nähe, was es für internationale Fachleute aus der Hardware-Branche aus dem In- und Ausland besonders attraktiv macht. Die CIHF ist die führende Veranstaltung der Hardware-Branche, die Einzelhändler, Hersteller, Großhändler und Distributoren zusammenbringt und die Produktfindung, die Lieferantensuche und die Markteinführung optimiert. Wir laden Sie herzlich ein, an der 39. China International Hardware Fair vom 24. bis 26. März 2026 in Shanghai teilzunehmen.

