Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Gold bricht ein und fällt auf 5.173,93 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,84 %
|1 Monat
|+2,07 %
|3 Monate
|+28,06 %
|1 Jahr
|+76,51 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.233,20USD. Heute, bei 5.173,93USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.195,53USD geworden – ein Plus von +319,55 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Aus dem wallstreet-online-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge berichten eine positive Kursentwicklung, einen erfolgreichen Handelstag und ein technisches Bild, inkl. Halten der 50‑Tage-Linie. Zudem wird eine steigende Nachfrage nach physischem Gold vermerkt. Eine konkrete 14‑Tage-Änderung in Prozent wird in den Posts nicht angegeben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|400,90EUR
|-1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|140,98EUR
|-1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,44EUR
|-1,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|460,46EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,17EUR
|-0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|700,15EUR
|-0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,42EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,05EUR
|-1,09 %
|Long
|1
|0,00
|141,05EUR
|-1,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,256EUR
|-1,57 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.