Gold crasht. Was steckt dahinter?

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,84 % 1 Monat +2,07 % 3 Monate +28,06 % 1 Jahr +76,51 %

Gold bricht kräftig ein:auf 5.173,93. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.233,20USD. Heute, bei 5.173,93USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.195,53USD geworden – ein Plus von +319,55 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreet-online-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge berichten eine positive Kursentwicklung, einen erfolgreichen Handelstag und ein technisches Bild, inkl. Halten der 50‑Tage-Linie. Zudem wird eine steigende Nachfrage nach physischem Gold vermerkt. Eine konkrete 14‑Tage-Änderung in Prozent wird in den Posts nicht angegeben.