Es war unvermeidlich…

Diese Unsicherheit erfasste zuletzt auch die Aktie von Salesforce. Nach rund drei Monaten mit bereits schwächeren Tendenzen fiel der Kurs Ende Januar unter die wichtige Marke von 226,48 US-Dollar. Damit wurde ein größeres Verkaufssignal ausgelöst.

Deutlich eingetrübtes Chartbild

In der Folge rutschte die Aktie zügig weiter ab und unterschritt mehrere zuvor definierte Kursziele. Zu Beginn dieser Woche setzte sich der Abwärtstrend fort. Gleichzeitig zeigen wichtige technische Indikatoren inzwischen einen überverkauften Zustand an. Das bedeutet: Eine kurzfristige technische Gegenbewegung nach oben ist durchaus möglich.

Dennoch bleibt das Gesamtbild angeschlagen. Aus charttechnischer Sicht müssen weitere Verluste bis in den Bereich von 157,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt haben, sollten bestehende Positionen enger absichern.

Kurzfristige Erholungen könnten nach aktuellem Stand zunächst bei 193,91 US-Dollar an ihre Grenzen stoßen. Ein Anstieg über diese Marke hinaus würde Spielraum bis 210,00 US-Dollar eröffnen. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine spürbare Stimmungsaufhellung unter Investoren – und die ist derzeit noch nicht in Sicht.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7PV1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,07 - 2,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 152,7517 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 152,7517 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,22 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70K0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,15 - 2,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 202,0786 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 202,0786 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.