KI-Angst greift um sich!

Auslöser der jüngsten Turbulenzen ist die wachsende Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz. Zunächst traf es vor allem Softwarefirmen, doch die Sorgen griffen schnell auf andere Branchen über, die als besonders anfällig für Automatisierung gelten. Das führte zu spürbaren Kursrückgängen an der Wall Street.

Wichtige Unterstützungszone im Fokus

Trotz der deutlichen Verluste bewegt sich die CrowdStrike-Aktie nun auf einen charttechnisch bedeutsamen Bereich zu. Zwischen 310,00 und 324,18 US-Dollar treffen der 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) und ein seit 2023 bestehender Aufwärtstrend aufeinander. Diese sogenannte Kreuzunterstützung gilt als besonders stabil. Zusätzlich deckt sich dieser Bereich mit den Verlaufstiefs aus dem Frühjahr 2025.

Sollte sich dort eine Bodenbildung abzeichnen – etwa auf Stunden- oder Tagesbasis – könnte dies eine deutliche Erholungsbewegung einleiten. Für spekulativ orientierte Anleger könnte sich dann eine vorsichtige Positionierung auf der Käuferseite anbieten.

Risiken bleiben bestehen

Fällt die Aktie jedoch weiter, liegen bei 302,16 US-Dollar sowie darunter bei 272,67 US-Dollar weitere Unterstützungen. Ein solches Szenario würde allerdings mit einem nachhaltigen Bruch des bisherigen Aufwärtstrends einhergehen und das mittelfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Wichtig für Anleger: Am 3. März 2026 will CrowdStrike neue Quartalszahlen vorlegen. Diese könnten maßgeblich darüber entscheiden, ob sich die Aktie stabilisiert oder der Druck anhält.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit-Order prüfen bei : 322,59 US-Dollar

Kursziele : 362,50/374,52 US-Dollar

Renditechance via DQ8VQB : 80 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Crowdstrike Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ8VQB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,81 - 3,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 299,8014 US-Dollar Basiswert: Crowdstrike Holdings Inc. KO-Schwelle: 299,8014 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 374,52 US-Dollar Hebel: 7,71 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7V2Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,89 - 7,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 437,109 US-Dollar Basiswert: Crowdstrike Holdings Inc. KO-Schwelle: 437,109 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,69 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.