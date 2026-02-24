Euphorie schnell verflogen

An der Frankfurter Börse reagierte der DAX mit Verlusten von 1,06 Prozent und schloss bei 24.991 Punkten. Während Aktien unter Druck gerieten, legten Edelmetalle wie Gold und Silber deutlich zu – ein Zeichen dafür, dass viele Anleger verstärkt auf als sicher geltende Anlageformen setzen. Kryptowährungen hingegen gerieten kräftig unter Druck und zeigten, dass sie in solchen Marktphasen nicht als sicherer Hafen wahrgenommen werden.

Trump hatte zunächst Zölle von zehn Prozent angekündigt, diese dann jedoch auf 15 Prozent erhöht. Die Maßnahme schürte erneut Zweifel an der Stabilität bestehender Handelsabkommen. So hat die Europäische Union die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA vorerst ausgesetzt.

DAX vor möglichem Verkaufssignal

Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Der DAX steht unmittelbar davor, eine zuvor ausgebildete bärische Keilformation nach unten aufzulösen. Fällt der Index unter 24.920 Punkte, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. Erste mögliche Anlaufpunkte lägen dann beim 50-Tage-Durchschnitt bei 24.714 Punkten sowie darunter bei 24.480 Punkten.

Wird die Formation vollständig abgearbeitet, eröffnet sich sogar Korrekturpotenzial bis 23.968 Punkte – zumindest dann, wenn es keine grundlegende Änderung in der US-Außenhandelspolitik gibt.

Auf der Oberseite wäre ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über dem Vorwochenhoch von 25.331 Punkten nötig, um noch einmal das Rekordhoch bei 25.507 Punkten ins Visier zu nehmen. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten lässt sich derzeit jedoch kaum ein überzeugendes bullisches Szenario ableiten.

Das besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklima in Deutschland spielte in diesem Umfeld nur eine Nebenrolle und konnte die Sorgen der Anleger nicht überdecken.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.991 Punkten

VDAX steigt - Nervosität sprunghaft gestiegen

Fear& Greed Index bei 38 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 52 - Neutral MACD: 117 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist wieder ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.353 / 25.435 / 25.507 und 25.764 Punkte Punkten, nach unten bei 25.000 / 24.771 / 24.639 und 24.535 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus Seitwärtstrend ausgebrochen - Kaufsignal aktiviert! VDAX-New Angstlevel geht zurück VDAX-New der Deutschen Börse (20. Februar 2026): Bei 18,13% (steigend) (Vortag: 19,16%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.200 Punkten, Stopp bei 24.850 Punkten. Kursziel bei 25.507 Punkten - auf der Kippe -> Ausstieg in Erwägung ziehen, falls Boden scheitert 2. Stop-Sell-Order unter 24.920 Punkten, Stopp bei 25.175 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten - Neu! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU62ME Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,13 - 9,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.084,72 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.084,72 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.991,98 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,41 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY81E8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,84 - 11,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.160,23 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.160,23 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.991,98 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.266 Punkte Hebel: 21,02 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

