Leifheit erreicht 2025-Ziele & startet neue Strategiephase
Leifheit zieht Bilanz: 2025 bringt solide Ergebnisse, bessere Margen und positiven Cashflow – und bereitet mit neuer Strategie den nächsten Wachstumsschritt für 2026 vor.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit hat die Erwartungen für 2025 bei Umsatz, EBIT und Free Cashflow erreicht
- Konzernumsatz 2025: 232,6 Mio. EUR, Rückgang im Vergleich zum Vorjahr
- EBIT vor Sondereffekten: 11,6 Mio. EUR, leicht unter Vorjahr
- Bruttomarge vor Sondereffekten: 45,7 %, Verbesserung um 1,2 Prozentpunkte
- Free Cashflow: 6,4 Mio. EUR, durch Verbesserung des Working Capital positiv beeinflusst
- Nächste Strategiephase 2026: Performance-Programm, Markenrelaunch und Innovationen
Der nächste wichtige Termin, Conference Call, bei Leifheit ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,48 % im
Plus.
