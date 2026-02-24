Silberpreis
Kaum Bewegung Silber verändert sich -0,23 %
Silber seitwärts – Kurs unverändert bei 88,02 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,09 %
|1 Monat
|-14,66 %
|3 Monate
|+76,63 %
|1 Jahr
|+170,75 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,22537USD. Heute notiert Silber bei 88,02USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.905,4USD wert – ein Zuwachs von +478,11 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt. Einige Beiträge sehen Potenzial und eine Rally, vor allem rund um China-Openings; Kurs könnte vor dem 24.2 höher stehen. Andere warnen vor spekulativen Bewegungen und fehlenden klaren Impulsen. Technische/fundamentale Aussagen sind selten; Indikatoren werden kritisch gesehen. Insgesamt moderates Aufwärts-Potenzial, Unsicherheit bleibt. 14-Tage-Entwicklung: Angabe fehlt.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|400,90EUR
|-1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|140,98EUR
|-1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,44EUR
|-1,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|460,46EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,17EUR
|-0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|700,15EUR
|-0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,42EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,05EUR
|-1,09 %
|Long
|1
|0,00
|141,05EUR
|-1,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,256EUR
|-1,57 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.