Kaum Bewegung Silber verändert sich -0,23 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,09 % 1 Monat -14,66 % 3 Monate +76,63 % 1 Jahr +170,75 %

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 88,02. Händler warten auf neue Impulse.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,22537USD. Heute notiert Silber bei 88,02USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.905,4USD wert – ein Zuwachs von +478,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt. Einige Beiträge sehen Potenzial und eine Rally, vor allem rund um China-Openings; Kurs könnte vor dem 24.2 höher stehen. Andere warnen vor spekulativen Bewegungen und fehlenden klaren Impulsen. Technische/fundamentale Aussagen sind selten; Indikatoren werden kritisch gesehen. Insgesamt moderates Aufwärts-Potenzial, Unsicherheit bleibt. 14-Tage-Entwicklung: Angabe fehlt.