    SFC Energy will zurück auf den Wachstumspfad - Setzt auf Verteidigungsgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Zum Jahresende klar auf Wachstumskurs zurück!!
    • 2026 erwartet Umsatz 150–160M€, Ebitda 20–24M€
    • Umbau zu Verteidigung/Sicherheit, Aktie stieg!
    Foto: SFC Energy AG

    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte auch für den Auftragseingang. Er sieht darin ein "positives Momentum", auch mit Blick auf die Profitabilität. Helfen soll dabei der laufende Umbau des Geschäfts hin SFC will hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Die Aktie legte vorbörslich zu.

    Für 2026 erwartet SFC ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 150 bis 160 Millionen Euro und eine Steigerung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 20 bis 24 Millionen Euro. Analysten haben im Mittel beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel und beim operativen Gewinn knapp das untere Ende der Prognosespanne.

    Vergangenes Jahr erzielte SFC einen Umsatz von 143,3 Millionen Euro, was ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024 war und sowohl unterhalb der Analystenschätzungen als auch der Unternehmensprognose lag. Das operative Ergebnis verschlechterte sich sogar um fast ein Viertel auf 16,7 Millionen Euro, was aber mehr war, als Analysten geschätzt hatten.

    Den vollständigen Geschäftsbericht will SFC am 26. März vorlegen./lew/mis

    SFC Energy

    +5,07 %
    -4,26 %
    -4,96 %
    +9,05 %
    -27,83 %
    -39,86 %
    -50,03 %
    +283,68 %
    -45,28 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 13,66 auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 237,43 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +16,96 %/+53,51 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
