MTU erhöht Dividende nach Gewinnsprung kräftig - Weiteres Wachstum 2026
- MTU: Ebit +29% auf 1,35 Mrd, Div 3,60€ Gewinn!
- 2026: Umsatz 9,2-9,7 Mrd, Ebit 1,35-1,45 Mrd!!
- Bussmann: Weg zu 2030-Ziel 13-14 Mrd Umsatz!!!
(Im ersten Absatz, letzter Satz, wird ein falsches Wort ausgetauscht: stellt rpt stellt in Aussicht.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung haben dem Münchner Triebwerksbauer MTU 2025 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 60 Prozent auf gut eine Milliarde Euro nach oben. Jetzt soll die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Für 2026 stellt der neue Vorstandschef Johannes Bussmann weitere Steigerungen von Umsatz und Gewinn in Aussicht.
So soll der bereinigte Umsatz von zuletzt 8,7 Milliarden auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro zulegen. Bussmann sieht den Triebwerkshersteller damit auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen. Für 2030 hat er weiterhin einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro im Blick./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 397,9 auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 21,31 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -6,68 %/+26,10 % bedeutet.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....