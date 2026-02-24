Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau

Im traditionell schwächeren ersten Quartal des Geschäftsjahres war eine anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Kunden insbesondere in der Business Unit (BU) Härtung zu spüren. Die BUs Klebstoffsysteme und Entkeimung konnten die Umsatzrückgänge der BU Härtung jedoch ausgleichen, sodass die Umsatzerlöse der Hoenle Gruppe im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 mit 21.475 T€ auf Vorjahresniveau lagen (Vj. 21.411 T€).

Gilching (IRW-Press/24.02.2026) - * Hoenle Gruppe startet mit 21,5 Mio. EUR (+0,3 %) Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 * Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau wirkt sich auf Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung aus * Starke Geschäftsentwicklung mit Wasserentkeimungssystemen führt zu steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgen in Business Unit Entkeimung * Basierend auf Innovationsprojekten, dem Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie einem strikten Kostenmanagement wird eine deutliche Geschäftsbelebung und Verbesserung der Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erwartet * Vorstand bestätigt Guidance für Geschäftsjahr 2025/26

Die Materialaufwandsquote erhöhte sich leicht von 37,3 % auf 37,8 %. Das Rohergebnis stieg leicht auf 14.399 T€ (Vj. 14.271 T€). Der Personalaufwand lag mit 10.047 T€ geringfügig unter dem Wert der Vorjahresperiode von 10.074 T€. Wechselkursdifferenzen sowie Aufwendungen für Marketing und IT trugen temporär zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 19,4 % auf 3.782 T€.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 525 T€ (Vj. 1.025 T€). Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -809 T€ (Vj. -357 T€) und nach Zinsen und Steuern ein Konzernergebnis von -1.547 T€ (Vj. -578 T€), was einem Ergebnis je Aktie von -0,25 € entspricht (Vj. -0,10 €).

Ausblick

Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten beeinflussen die Visibilität.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025/2026 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht. Diese Prognose beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung wie vorgesehen umgesetzt werden. Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und – sofern erforderlich – anpassen.