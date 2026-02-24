    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDr.Hoenle AktievorwärtsNachrichten zu Dr.Hoenle
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau

    Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau

    Gilching (IRW-Press/24.02.2026) -
    * Hoenle Gruppe startet mit 21,5 Mio. EUR (+0,3 %) Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26
    * Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau wirkt sich auf Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung aus
    * Starke Geschäftsentwicklung mit Wasserentkeimungssystemen führt zu steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgen in Business Unit Entkeimung
    * Basierend auf Innovationsprojekten, dem Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie einem strikten Kostenmanagement wird eine deutliche Geschäftsbelebung und Verbesserung der Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erwartet
    * Vorstand bestätigt Guidance für Geschäftsjahr 2025/26

    Im traditionell schwächeren ersten Quartal des Geschäftsjahres war eine anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Kunden insbesondere in der Business Unit (BU) Härtung zu spüren. Die BUs Klebstoffsysteme und Entkeimung konnten die Umsatzrückgänge der BU Härtung jedoch ausgleichen, sodass die Umsatzerlöse der Hoenle Gruppe im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 mit 21.475 T€ auf Vorjahresniveau lagen (Vj. 21.411 T€).

    Die Materialaufwandsquote erhöhte sich leicht von 37,3 % auf 37,8 %. Das Rohergebnis stieg leicht auf 14.399 T€ (Vj. 14.271 T€). Der Personalaufwand lag mit 10.047 T€ geringfügig unter dem Wert der Vorjahresperiode von 10.074 T€. Wechselkursdifferenzen sowie Aufwendungen für Marketing und IT trugen temporär zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 19,4 % auf 3.782 T€.

    Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 525 T€ (Vj. 1.025 T€). Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -809 T€ (Vj. -357 T€) und nach Zinsen und Steuern ein Konzernergebnis von -1.547 T€ (Vj. -578 T€), was einem Ergebnis je Aktie von -0,25 € entspricht (Vj. -0,10 €).

    Ausblick

    Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten beeinflussen die Visibilität.

    Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025/2026 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht. Diese Prognose beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung wie vorgesehen umgesetzt werden. Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und – sofern erforderlich – anpassen.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau * Hoenle Gruppe startet mit 21,5 Mio. EUR (+0,3 %) Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 * Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau wirkt sich auf Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung aus * Starke …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     