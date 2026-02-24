BERENBERG stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1070 auf 1300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher schrieb am Montagabend, das Wachstum des britischen Netzwerkbetreibers sei von regulatorischer Klarheit untermauert. Die mit milliardenschweren Investitionen verbundene Verschuldung sei handhabbar, auch wenn sie die Dividenden bremsen dürfte./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 10,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

