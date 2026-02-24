BERENBERG stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1070 auf 1300 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher schrieb am Montagabend, das Wachstum des britischen Netzwerkbetreibers sei von regulatorischer Klarheit untermauert. Die mit milliardenschweren Investitionen verbundene Verschuldung sei handhabbar, auch wenn sie die Dividenden bremsen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 10,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 10,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte