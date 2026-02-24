Chipkonzern Elmos Semiconductor erwartet stärkeres Wachstum
- Erlösprognose 2026: +11% (±3 Prozentp.) klar.!
- Ebit-Marge 2026: 24% (±2 Prozentpunkte) klar.!
- 2025: Umsatz +0,3% auf 582,6M€, Ebit -12,8%
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor will im laufenden Jahr stärker gewachsen. So sollen die Erlöse 2026 um elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mit. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll sich auf 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) verbessern.
Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz nur leicht um 0,3 Prozent auf 582,6 Millionen Euro. Dabei bremsten der starke Euro sowie verhaltene Abrufe von Kunden, insbesondere im ersten Halbjahr. Im Jahresverlauf seien zunehmend reale Bestellmengen zurückgekehrt, hieß es. Das Ebit sank um 12,8 Prozent auf gut 127 Millionen Euro, die entsprechende Marge von 25,1 auf 21,8 Prozent. Die Vorjahreszahlen wurden dabei um den Verkauf einer Waferfabrik und die Aufwendungen für Kostensenkungsprogramme bereinigt. Die Zahlen lagen im Rahmen der Unternehmenserwartungen; ein Händler wertere sowohl die Resultate als auch den Ausblick als solide.
Das Unternehmen, das an diesem Tag auch seinen Kapitalmarkttag abhält, bekräftigte zudem seine Umsatz- und Ergebnisziele für 20230. Für den freien Mittelfluss zeigte Elmos sich jedoch zuversichtlicher als bisher./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 132,2 auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +16,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von -32,84 %/+8,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.