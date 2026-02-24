Chipkonzern Elmos Semiconductor erwartet stärkeres Wachstum

Das Unternehmen, das an diesem Tag auch seinen Kapitalmarkttag abhält, bekräftigte zudem seine Umsatz- und Ergebnisziele für 20230. Für den freien Mittelfluss zeigte Elmos sich jedoch zuversichtlicher als bisher./nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 132,2 auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +16,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von -32,84 %/+8,21 % bedeutet.