    Chipkonzern Elmos Semiconductor erwartet stärkeres Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Erlösprognose 2026: +11% (±3 Prozentp.) klar.!
    • Ebit-Marge 2026: 24% (±2 Prozentpunkte) klar.!
    • 2025: Umsatz +0,3% auf 582,6M€, Ebit -12,8%
    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor will im laufenden Jahr stärker gewachsen. So sollen die Erlöse 2026 um elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mit. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll sich auf 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) verbessern.

    Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz nur leicht um 0,3 Prozent auf 582,6 Millionen Euro. Dabei bremsten der starke Euro sowie verhaltene Abrufe von Kunden, insbesondere im ersten Halbjahr. Im Jahresverlauf seien zunehmend reale Bestellmengen zurückgekehrt, hieß es. Das Ebit sank um 12,8 Prozent auf gut 127 Millionen Euro, die entsprechende Marge von 25,1 auf 21,8 Prozent. Die Vorjahreszahlen wurden dabei um den Verkauf einer Waferfabrik und die Aufwendungen für Kostensenkungsprogramme bereinigt. Die Zahlen lagen im Rahmen der Unternehmenserwartungen; ein Händler wertere sowohl die Resultate als auch den Ausblick als solide.

    Das Unternehmen, das an diesem Tag auch seinen Kapitalmarkttag abhält, bekräftigte zudem seine Umsatz- und Ergebnisziele für 20230. Für den freien Mittelfluss zeigte Elmos sich jedoch zuversichtlicher als bisher./nas/mis

