Ausübung von Bitcoin-PUT-Optionen im Rahmen der Zusammenarbeit mit QCP Trading Middle East

Rechtsgrundlage: Art. 17 Abs. 1 MAR – Insiderinformation

Der Vorstand der BTCS S.A. (die „Gesellschaft“) nimmt Bezug auf den laufenden Bericht vom 13. Februar 2026 betreffend das Rollen (Schließen und Neueröffnen) von Derivatepositionen auf Bitcoin im Rahmen der Zusammenarbeit mit QCP Trading Middle East und teilt mit, dass am 20. Februar 2026 ein Teil der zuvor verkauften PUT-Optionen ausgeübt wurde.

1. Ausübung von PUT-Optionen – 4,3 BTC

Nach Feststellung des BTC/USD-Fixing-Kurses in Höhe von 67.730,14 USD am Verfallstag wurde folgende Serie ausgeübt:

- 4,3 × BTC/USDC-20FEB26-79500-P-NY4

Infolgedessen erwarb die Gesellschaft:

- 4,3 BTC

- zum Gesamtbetrag von 341.850 USDC

(entsprechend einem Ausübungspreis von 79.500 USDC je BTC).

Eine PUT-Option verleiht dem Käufer das Recht, Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Da der Marktpreis am Verfallstag unterhalb des Ausübungspreises lag, war die Gesellschaft als Verkäuferin der Option verpflichtet, BTC zu diesem Preis zu erwerben.

2. Bestand an digitalen Vermögenswerten nach Abwicklung

Vor der Ausübung der Option hielt die Gesellschaft:

138,8414985 BTC

Nach dem Erwerb von 4,3 BTC infolge der Optionsausübung beträgt der Gesamtbestand nun:

143,1414985 BTC

Gemäß Bestätigung von QCP Trading Middle East ergeben sich nach Abwicklung folgende Salden:

- BTC (ME-Konto): +4,3 BTC

- USDC: +4.658.150,22 USDC

- Offene Positionen:

- 55,5 × BTC/USDC-20MAR26-83800-P-NY4

- Freie Salden: +4,3 BTC und +7.250,22 USDC

Die Nettoprämien vom 1. Januar 2026 bis 20. Februar 2026 betragen:

+0,06665 BTC (wie zuvor berichtet).

3. Strategische Bedeutung

Die Ausübung der PUT-Option steht im Einklang mit der zuvor kommunizierten Strategie der Gesellschaft:

- Generierung von Optionsprämien,

- Akkumulation von Bitcoin zu im Voraus definierten Preisniveaus,

- Durchführung der Transaktionen vollständig besichert (cash-secured) und ohne Einsatz von Fremdfinanzierung.

Der Erwerb von Bitcoin erfolgte im Rahmen einer strukturierten Treasury-Strategie und nicht als opportunistischer Marktkauf.

Der Vorstand betrachtet diese Information als präzise und kursrelevant, da sie Auswirkungen auf den Bestand digitaler Vermögenswerte sowie auf die weitere Umsetzung der aktiven Bitcoin-Treasury-Strategie der Gesellschaft hat.

Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.

Kontaktdaten:

Investor Relations: ir@btcs.com.pl

Website: btcs.com.pl

