Tuinmaximaal eröffnet mehrere neue Showrooms in Deutschland

CRAILSHEIM, Deutschland, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Tuinmaximaal hat seine physische Präsenz in Deutschland durch die Eröffnung mehrerer neuer Showrooms in Bremen, Berlin und München erweitert. Im März und April wird Tuinmaximaal drei weitere bemannte Showrooms in Crailsheim, Heidelberg-Mannheim und Ingolstadt eröffnen. Mit diesen neuen Standorten reagiert Tuinmaximaal auf das wachsende Interesse aus Deutschland.

Physisches Erlebnis für Kunden

Obwohl Tuinmaximaal mit bereits 125.000 Bestellungen aus Deutschland seit 2013 über eine starke Online-Position verfügt, bleibt das physische Erlebnis für Kunden wichtig. Rob van Dijck, CEO von Tuinmaximaal, sieht die Eröffnung der deutschen Standorte als einen wichtigen Schritt: „Mit den neuen Showrooms bringen wir unsere Produkte noch näher zum Kunden. So erhalten Verbraucher die Möglichkeit, sich besser zu orientieren und unsere Terrassenüberdachungen live zu erleben."

In den Showrooms werden verschiedene Möglichkeiten für Terrassenüberdachungen übersichtlich präsentiert. Gezeigt werden sowohl freistehende Modelle als auch Überdachungen mit Hausanschluss, wahlweise mit einem Dach aus Polycarbonat oder Glas. Zudem stehen verschiedene Farbgebungen, Zubehör und Erweiterungsoptionen wie Glasschiebewände und Sonnenschutz zur Verfügung. Mitarbeiter stehen vor Ort bereit, um Fragen zu beantworten.

Mit der Eröffnung der drei Showrooms im März und April bietet Tuinmaximaal den Verbrauchern zudem die Möglichkeit, sich durch eigenes Personal zum vollständigen Produktsortiment beraten zu lassen.

Über Tuinmaximaal

Tuinmaximaal entwickelt Terrassenüberdachungen, die für eine einfache Selbstmontage geeignet sind. Bei jedem Kauf erhalten Kunden die erforderlichen Hilfsmittel, klare Montageanleitungen und Online-Installationsvideos, die die Installation Schritt für Schritt erklären. Kunden, die die Montage auslagern möchten, können Montagepartner nutzen, die auf der Website zu finden sind.

Das Unternehmen positioniert sich als Preisbrecher am Markt, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die Terrassenüberdachungen sind mit der CE-Kennzeichnung versehen und garantieren hochwertige Qualität zu deutlich niedrigeren Preisen als viele deutsche Anbieter. Nach dem großen Erfolg in Nordrhein-Westfalen verzeichnet Tuinmaximaal mittlerweile auch in Bayern und Baden-Württemberg eine starke Zunahme des Interesses und erwartet, dieses Wachstum in der kommenden Zeit weiter auszubauen. Die Eröffnung der neuen Showrooms wird diese Entwicklung voraussichtlich beschleunigen.

Tuinmaximaal liefert mehr als 30.000 Bestellungen pro Jahr aus. Aus dem hochmodernen Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von über 27.000 Quadratmetern in den Niederlanden werden Bestellungen in ganz Europa versandt. Darüber hinaus setzt Tuinmaximaal auf eine wachsende Anzahl von Showrooms in den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

