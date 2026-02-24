RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Das Umsatzwachstum neuer Produkte des Tabakkonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Die mittelfristige Wachstumsprognose des Unternehmens von drei bis fünf Prozent sei wohl zu hoch gegriffen./rob/bek/ag
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,50EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
