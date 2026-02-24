Fresenius Medical Care beendet Gesamtjahr mit Ergebnisfeuerwerk

Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum nochmals deutlich: Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 44 Prozent auf 705 Millionen Euro und lag damit klar über den Analystenschätzungen von 633 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte auf 13,9 Prozent nach 9,6 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care hat 2025 ein deutliches Gewinnplus erzielt und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Getrieben von einem verschärften Sparkurs, höheren Erstattungen im wichtigen US-Geschäft und einem starken Schlussquartal legte der bereinigte operative Gewinn im Gesamtjahr um 23 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro zu. Die operative Marge verbesserte sich spürbar und erreichte mit 11,3 Prozent das obere Ende der mittelfristigen Zielspanne.

Starkes Schlussquartal hebt Jahresbilanz auf neues Niveau

Das berichtete operative Ergebnis des Konzerns erhöhte sich im Gesamtjahr um 31 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro. Ohne Sondereffekte belief sich das Plus auf 23 Prozent beziehungsweise währungsbereinigt auf 27 Prozent. Der Umsatz wuchs um zwei Prozent auf 19,63 Milliarden Euro.

Unter dem Strich schnellte das Konzernergebnis um 82 Prozent auf 978 Millionen Euro nach oben. Das Ergebnis je Aktie (EPS) legte um 83 Prozent auf 3,36 Euro zu. Bereinigt betrug das EPS 4,28 Euro, ein Zuwachs von 39 Prozent.

Vorstandschefin Helen Giza sprach von einem "Meilensteinjahr mit herausragenden Profitabilitätssteigerungen". In den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen seine finanzielle Basis gestärkt, die Widerstandsfähigkeit erhöht und alle wesentlichen Ziele des mittelfristigen Ausblicks erreicht.

FME25+ liefert mehr Einsparungen als geplant

Zentraler Ergebnistreiber war das Effizienzprogramm FME25+. 2025 wurden Einsparungen von 238 Millionen Euro realisiert und damit die ursprünglich angepeilten 220 Millionen Euro übertroffen. Bis Ende 2027 soll das kumulierte Einsparziel nun auf 1,2 Milliarden Euro steigen.

Aktionäre profitieren: Dividende steigt, Aktienrückkauf beschleunigt

Die Aktionäre sollen eine um fünf Cent erhöhte Dividende von 1,49 Euro je Aktie erhalten. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 33 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses und einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zusätzlich läuft ein Aktienrückkaufprogramm über insgesamt eine Milliarde Euro. Die erste Tranche über bis zu 600 Millionen Euro wurde im August 2025 gestartet und bereits Ende Dezember abgeschlossen. Insgesamt wurden 14,1 Millionen Aktien für 586 Millionen Euro zurückgekauft. Die zweite Tranche über rund 414 Millionen Euro läuft seit Januar 2026 und soll bis Mai abgeschlossen sein. Damit dürfte das gesamte Programm in weniger als einem Jahr umgesetzt werden.

Ausblick für 2026

Der Umsatz für 2026 soll währungsbereinigt in etwa auf Vorjahresniveau bleiben. Beim operativen Ergebnis rechnet FMC mit einer Entwicklung zwischen einem leichten Rückgang und einem leichten Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Mittelfristig bleibt das Management ambitioniert. Bis 2028 strebt FMC ein durchschnittliches jährliches Wachstum des operativen Ergebnisses von drei bis sieben Prozent an. Bis 2030 soll eine branchenführende operative Marge im mittleren Zehnprozentbereich für den Konzern sowie für die Segmente Care Delivery und Care Enablement erreicht werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 39,50EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.





