    Anteil auslÃ¤ndischer Ã„rzte deutlich gestiegen

    Foto: Ã„rzte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland arbeiten immer mehr auslÃ¤ndische Ã„rzte. In der Human- und Zahnmedizin ist ihr Anteil in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen.

    Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, hatten 13 Prozent oder 64.000 Ã„rzte im Jahr 2024 keine deutsche StaatsangehÃ¶rigkeit. Zehn Jahre zuvor waren es noch 7 Prozent oder 30.000. Zum Vergleich: Bei den ErwerbstÃ¤tigen insgesamt lag der Anteil jener mit auslÃ¤ndischer StaatsangehÃ¶rigkeit 2024 bei 15 Prozent (2014: 9 Prozent). Von den auslÃ¤ndischen Ã„rzten im Jahr 2024 war knapp die HÃ¤lfte (49 Prozent) jÃ¼nger als 35 Jahre, unter den deutschen Ã„rzten waren es 18 Prozent.

    Dass vor allem in den vergangenen zehn Jahren viele Ã„rzte aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, zeigt sich auch mit Blick auf die Einwanderungsgeschichte der ErwerbstÃ¤tigen. In der Human- und Zahnmedizin arbeiteten 2024 insgesamt 121.000 aus dem Ausland zugewanderte Ã„rzte, das war knapp ein Viertel (24 Prozent) der gesamten Ã„rzteschaft. Ein Teil der zugewanderten Ã„rzte besitzt inzwischen die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft, wie die oben angefÃ¼hrten Zahlen zur StaatsangehÃ¶rigkeit dieser Berufsgruppe zeigen. 51.000 oder 42 Prozent der zugewanderten Ã„rzte waren weniger als zehn Jahre in Deutschland. Dabei kann keine Aussage darÃ¼ber getroffen werden, ob die Zugewanderten in der Human- und Zahnmedizin ihre Ausbildung bereits vollstÃ¤ndig im Ausland abgeschlossen hatten.

    Neben dem Medizinstudium und der Approbation hierzulande kÃ¶nnen auch im Ausland erworbene AbschlÃ¼sse mit voller Gleichwertigkeit anerkannt werden. Im Jahr 2024 waren Ã„rzte nach Pflegefachfrauen und -mÃ¤nnern die Berufsgruppe mit den zweitmeisten Anerkennungen auslÃ¤ndischer AbschlÃ¼sse. Rund 7.000 Ã„rzte mit auslÃ¤ndischem Abschluss erhielten die Anerkennung mit voller Gleichwertigkeit in Deutschland. Darunter waren 21 Prozent oder gut 1.400 Deutsche, gefolgt von 11 Prozent oder knapp 800 Syrern. ZahnÃ¤rzte lagen auf Rang 7 der Berufe mit den meisten Anerkennungen auslÃ¤ndischer AbschlÃ¼sse. Im Jahr 2024 wurden in der Zahnmedizin knapp 700 auslÃ¤ndische AbschlÃ¼sse als voll gleichwertig anerkannt. Die meisten Anerkennungen erhielten auch hier deutsche ZahnÃ¤rzte (46 Prozent oder rund 300), gefolgt von syrischen (12 Prozent oder rund 100).
    Verfasst von Redaktion dts
