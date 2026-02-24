    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMasterflex AktievorwärtsNachrichten zu Masterflex
    Masterflex: Stärke trifft auf mögliche Konjunkturbelebung

    Die Masterflex SE hat sich als Anbieter hochwertiger Schlauch- und Verbindungssysteme in anspruchsvollen Industrienischen etabliert. Anwendungen in der Luftfahrt, der Medizintechnik oder im Maschinenbau erfordern hohe Material- und Entwicklungskompetenz – genau hier liegt die Stärke des Unternehmens. Die Konzentration auf margenstarke Speziallösungen hat sich in den vergangenen Jahren als tragfähiges Fundament erwiesen.

    Obwohl insbesondere der Maschinenbau in den letzten beiden Jahren unter einer schwachen Industriekonjunktur litt, konnte Masterflex stabile Ergebnisse erzielen. 2024 wurde ein EBIT von 12,5 Mio. Euro erwirtschaftet, und auch 2025 bewegt sich das operative Ergebnis voraussichtlich in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12 bis 15 Mio. Euro. Nach neun Monaten lag die EBIT-Marge bei 15,0 Prozent, während der Free Cashflow 8,6 Mio. Euro erreichte. Die Eigenkapitalquote von 69 Prozent unterstreicht die solide Bilanzstruktur.

    All diese Zahlen konnte Masterflex trotz des konjunkturellen Gegenwindes erzielen. Da sich dieser nun zu drehen scheint und sich vor allem in der Industrie immer mehr eine Belebung abzeichnet, könnte auch die Dynamik bei Masterflex weiter zulegen. Dies umso mehr, als das Unternehmen ohnehin wichtige Wachstumsinitiativen verfolgt. Dazu gehört der Ausbau der Kapazitäten in Marokko, mit denen die Positionierung in dem wachstumsstarken Luftfahrtzuliefergeschäft deutlich gestärkt werden soll. Darüber hinaus hat Masterflex im letzten Sommer den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte akquiriert, der unter Vollauslastung ab 2027 jährlich 5 Mio. Euro zum Umsatz beitragen soll.

    Da die Aktie trotz des kräftigen Kursanstiegs im letzten Jahr immer noch moderat bewertet ist, bietet sich bei Masterflex somit eine spannende Kombination aus einem sehr überzeugenden Status quo, guten Wachstumschancen und einer günstigen Bewertung – genau das, was Value-Investoren lieben.

    (aktien-globlal.de, erstellt 24.02.26, 8:25 Uhr, veröffentlicht 24.02.26, 8:31 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,90EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



