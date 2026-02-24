Der Markt hatte PayPal abgeschrieben – plötzlich flammt Übernahmeinteresse auf

Die PayPal-Aktie ist nach einem drastischen Kursverfall erneut in den Fokus der Anleger gerückt, nachdem laut Bloomberg unaufgeforderte Übernahmeinteressen eingegangen sein sollen. Das Unternehmen habe "angesichts des unaufgeforderten Interesses von Interessenten Gespräche mit Banken geführt", wobei mindestens ein großer Konkurrent einen Komplettkauf erwäge und weitere Interessenten einzelne Unternehmensbereiche ins Auge gefasst hätten. Die Aktie, die seit dem Hoch 2021 mehr als 85 Prozent verloren hat und zuletzt den tiefsten Stand seit 2016 erreichte, sprang nach den Berichten um 5,8 Prozent und verzeichnete damit ihren stärksten Tagesanstieg seit Monaten.

Das mögliche Kaufinteresse fällt in eine Phase verstärkter operativer Probleme. Anfang des Monats hatte PayPal schwächer als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,23 US-Dollar, unter den von Analysten erwarteten 1,29 US-Dollar, und auch der Umsatz blieb leicht hinter den Prognosen zurück. Zudem enttäuschte das Unternehmen mit einer schwachen Gewinnprognose für 2026. Der Bereich "Branded Checkout", für PayPal wegen höherer Margen besonders wichtig, legte währungsbereinigt nur um ein Prozent zu. Analyst Paul Golding sprach von "einer Folge des wachsenden Wettbewerbs und der suboptimalen Umsetzung inmitten einer schwachen Makrodynamik". Auch BTIG-Analyst Andrew Harte verwies darauf, dass die neue Prognose Marktanteilsverluste erkennen lasse.

Parallel zu den Zahlen kam es zu einem Führungswechsel: CEO Alex Chriss wurde abgelöst, nachdem es ihm nicht gelungen war, die Transformation schnell genug voranzutreiben. Neuer Vorstandschef wird Enrique Lores, der zuvor HP geleitet und dort maßgeblich eine Aufspaltung begleitet hatte, was an den Märkten Spekulationen über mögliche strukturelle Maßnahmen bei PayPal befeuerte. Seaport-Analyst Jeff Cantwell erklärte: "Eine Entscheidung, die unserer Meinung nach unbedingt in Betracht gezogen werden sollte, ist die Ausgliederung von Venmo."

Dass Investoren nun verstärkt über einen Verkauf spekulieren, liegt auch an der Bewertung. Mit einem für das nächste Jahr erwarteten Gewinnmultiple von rund 7 gilt das Unternehmen als "stark unterbewertet". Bernstein-Analystin Harshita Rawat sieht Private Equity als wahrscheinlichste Käufergruppe und betont die "makellose Bilanz" von PayPal. Technologiekonzerne wie Apple oder Google gelten zwar als strategisch geeignet, treffen jedoch auf regulatorische Hürden. Gleichzeitig zeigen die zuletzt kursierenden Preisfantasien, dass unter Privatanlegern ein möglicher Übernahmepreis zwischen 57 und 66 US-Dollar je Aktie diskutiert wird.

Ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommt, bleibt offen. Bloomberg zufolge befindet sich das Interesse "in einem vorläufigen Stadium und führt möglicherweise nicht zu einer Transaktion".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



