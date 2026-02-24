    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Gabler Group kündigt Preisspanne und Angebot für Börsengang an

    Der geplante Börsengang nimmt Gestalt an: Eine klar definierte Preisspanne, strukturierte Angebotsvolumina und ein ambitionierter Zeitplan markieren den nächsten Wachstumsschritt.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Preisspanne für den IPO: EUR 37,00 bis EUR 47,00 je Aktie; endgültiger Angebotspreis wird voraussichtlich am 4. März 2026 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
    • Angebotsstruktur: bis zu 1.050.000 neue Aktien (Kapitalerhöhung), bis zu 1.575.000 bestehende Verkaufsaktien plus bis zu 393.750 Mehrzuteilungsaktien (Greenshoe) – insgesamt bis zu 3.018.750 Angebotsaktien; Angebotsvolumen ca. EUR 112–142 Mio. bei voller Platzierung.
    • Freefloat und Marktkapitalisierung: Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option Streubesitz ca. 49,9%; angestrebte Marktkapitalisierung (Mitte der Preisspanne) ca. EUR 254 Mio. (post-money).
    • Zeitplan: Angebotszeitraum voraussichtlich 25. Feb. bis ca. 4. März 2026 (Zeichnung Privatanleger ab ca. 27. Feb. über DirectPlace); erster Handelstag im Scale voraussichtlich am oder um den 9. März 2026; Lieferung der Aktien um den 10. März 2026.
    • Verwendung der Nettoemissionserlöse: Ziel rund EUR 41 Mio. (Mitte der Preisspanne) zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des organischen Wachstums (Ausbau Vertrieb, Produktion), Finanzierung von F&E und ausgewählten kleineren Akquisitionen.
    • Listing & Konsortialstruktur / Bedingungen: Notierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Handelssymbol XK4, ISIN DE000A421RZ9); Cantor Fitzgerald Ireland Ltd. als Sole Global Coordinator und Stabilisierungsmanager, B. Metzler als Joint Bookrunner; Lock-up für Gesellschaft und abgebenden Aktionär 12 Monate (mit üblichen Ausnahmen).






