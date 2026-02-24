    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCK Hutchison Holdings AktievorwärtsNachrichten zu CK Hutchison Holdings

    Machtkampf um den Panamakanal

    Panama ergreift Kontrolle über Kanalterminals – Was bedeutet das für China?

    Panama übernimmt die Kontrolle über wichtige Kanalterminals. China reagiert scharf auf die Machtverschiebung. Was bedeutet das für die geopolitische Lage im Panamakanal?

    Foto: OpenAI

    Die panamaischen Behörden haben die direkte Kontrolle über zwei von CK Hutchinsons Tochtergesellschaft betriebene Kanalterminals übernommen und die Mitarbeiter unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung zum Verlassen der Terminals aufgefordert, teilte CK Hutchinson in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Republik Panama habe am Montag "direkt physischen Zugang" zu den von der Panama Ports Company (PPC) betriebenen Terminals Balboa und Cristobal erlangt, die administrative und operative Kontrolle übernommen und Unternehmensvertreter von den Standorten ausgeschlossen, wie CK Hutchinson erklärte.

    Dieser Schritt erfolgte im Anschluss an die Veröffentlichung eines Urteils des Obersten Gerichtshofs im Amtsblatt Panamas bezüglich des Gesetzes von 1997, das der Konzession von PPC zugrunde liegt, sowie eines Exekutivdekrets, das die staatliche "Besetzung" sämtlicher beweglicher Vermögenswerte des Unternehmens anordnet, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen teilte mit, dass es sich mit Rechtsberatern berate und alle verfügbaren nationalen und internationalen rechtlichen Optionen prüfe.

    Panama hat wichtige Hafenverträge der Panama Port Company, einer Tochtergesellschaft von CK Hutchison, für ungültig erklärt, wie CNBC berichtet. Diese Entscheidung formalisiert das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom letzten Monat, wonach die Konzessionen für die Terminals Balboa und Cristóbal am Panamakanal gegen die Verfassung verstoßen. Die Regierung hat die Anlagen bis zu einer neuen Ausschreibung innerhalb von 18 Monaten unter ihre Kontrolle gebracht. In der Zwischenzeit wird APM Terminals, ein Teil von Maersk, das Terminal Balboa auf der Pazifikseite betreiben, während die MSC-Tochter Terminal Investment für Cristóbal auf der Atlantikseite zuständig sein wird.

    Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit sprach Donald Trump über die Rückgewinnung des Panamakanals durch die USA und machte deutlich, dass China zu viel Einfluss auf diese wichtige Wasserstraße ausübt. Die USA haben den Kanal gebaut und ihn stets als strategisch wichtig betrachtet. So führen die USA beispielsweise Militärübungen im Zusammenhang mit dem Kanal durch.

    Auch das chinesische Außenministerium meldete sich am Dienstag zu Wort und teilte mit, das Land wird die legitimen Rechte und Interessen der betroffenen Unternehmen entschieden schützen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Verfasst von Paul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
