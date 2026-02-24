    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • FMC-Aktien rutschen nach Zahlenvorlage; -4,5%.
    • Analysten: 2026-Gewinn skeptisch; Ratings neg.
    • Kurs droht unter 40€; Chartbild trübt sich ein
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag nach der Zahlenvorlage abgerutscht. Analysten bemängelten die Gewinnaussichten für 2026. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteile im vorbörslichen Handel zuletzt 4,5 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Damit würden sie im Xetra-Handel klar unter 40 Euro notieren und auf die 21- und 50-Linien zusteuern, die Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend geben. Das Chartbild könnte sich also eintrüben. Im Februar hatte die gegen Ende Januar begonnene Erholung bereits gestockt.

    Jefferies-Analyst James Vane-Tempest schrieb in einer ersten Reaktion, der weitgehend stabile Ausblick könnte enttäuschen. Die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) deute auf zunehmenden Gegenwind hin. David Adlington von JPMorgan betonte, dass im neuen Jahr keine Gewinnsteigerung zu erwarten sei. Beide Experten blieben mit "Underperform" beziehungsweise "Underweight" bei ihren negativen Einstufungen./ajx/gl/stk

    Fresenius Medical Care

    -7,11 %
    -8,27 %
    +11,82 %
    +2,36 %
    -5,90 %
    +10,72 %
    -28,21 %
    -45,10 %
    +101,68 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 39,60 auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,27 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,90 %/+21,54 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener Wert
