    Deutsche Börse AG

    Chance von 171,78 Prozent p.a.!

    Das Management der Deutschen Börse AG hat in der Vergangenheit versucht, den statischen ökonomischen Rahmen als Börsenbetreiber in Deutschland durch das Angebot von Börsensoftware in einigen kleineren europäischen Ländern zu erweitern. Obwohl nicht in jedem Land eigene Niederlassungen bestehen, werden die Dienste der Deutschen Börse über digitale Plattformen wie Xetra, Eurex und internationale Clearing-Systeme von Marktteilnehmern in zahlreichen weiteren Staaten genutzt. Dadurch konnte den Aktionären ein stetiges Wachstum geboten werden. Seit dem Allzeithoch im Mai 2025 wirkten sich jedoch gesunkene Zinsen und die Kategorisierung als Softwareunternehmen negativ auf den Kurs der Deutschen Börse aus. Laut einer Analyse der UBS ist das aktuelle Kursniveau jedoch wieder attraktiv.

    Zum Chart

    Die Aktie der Deutschen Börse AG hat seit ihrem Rekordhoch von 294,30 Euro am 5. Mai 2025 einen deutlichen Kursrückgang von 25 Prozent verzeichnet. Dadurch wurde eine Marktkapitalisierung von rund 13 Milliarden Euro vernichtet. Dennoch scheint sich in der Nähe der Unterstützung bei 203,00 Euro ein Boden gebildet zu haben, da die jüngsten Kursbewegungen wieder einen Anstieg zur Folge hatten. Damit wurde das Kursniveau vom Ende November 2024 erreicht, und der Kurszuwachs bis zum Allzeithoch am 5. Mai 2025 hat sich vollständig aufgelöst. Sollte die Unterstützung bei 203,00 Euro bestätigt werden, könnte der Kurs bis auf 231,20 Euro ansteigen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein geeigneter Auslöser, der die Nachfrage nach der Aktie wieder belebt. Exogene Schocks, sogenannte „Schwarze Schwäne“, sind jederzeit möglich und könnten den Kurs erneut belasten. Aus fundamentaler Sicht liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 bei 18,72 und damit unter den Ausprägungen der vergangenen elf Jahre, was als kursstützender Faktor gewertet werden kann. Das geschätzte Wachstum des Bilanzgewinns pro Aktie führt zudem zu weiter sinkenden KGV-Werten. So wird für 2028 ein erwartetes KGV von aktuell 14,53 prognostiziert.

    Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 231,20 // 248,30 Euro
    Unterstützungen: 219,30 // 203,00 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutschen Börse AG (FD577R), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 200,00 Euro auf der Unterseite und 340,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 23. Februar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,24 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 171,78 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 203,00 Euro fällt oder über den Widerstand bei 335,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf Deutsche Börse AG (Stand: 23.02.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FD577R Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,04 / 7,24 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 200,00 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG
    obere KO-Schwelle: 340,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 219,70 Euro
    Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 171,78 % p.a.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

