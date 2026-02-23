Chance von 171,78 Prozent p.a.!

Das Management der Deutschen Börse AG hat in der Vergangenheit versucht, den statischen ökonomischen Rahmen als Börsenbetreiber in Deutschland durch das Angebot von Börsensoftware in einigen kleineren europäischen Ländern zu erweitern. Obwohl nicht in jedem Land eigene Niederlassungen bestehen, werden die Dienste der Deutschen Börse über digitale Plattformen wie Xetra, Eurex und internationale Clearing-Systeme von Marktteilnehmern in zahlreichen weiteren Staaten genutzt. Dadurch konnte den Aktionären ein stetiges Wachstum geboten werden. Seit dem Allzeithoch im Mai 2025 wirkten sich jedoch gesunkene Zinsen und die Kategorisierung als Softwareunternehmen negativ auf den Kurs der Deutschen Börse aus. Laut einer Analyse der UBS ist das aktuelle Kursniveau jedoch wieder attraktiv.

Die Aktie der Deutschen Börse AG hat seit ihrem Rekordhoch von 294,30 Euro am 5. Mai 2025 einen deutlichen Kursrückgang von 25 Prozent verzeichnet. Dadurch wurde eine Marktkapitalisierung von rund 13 Milliarden Euro vernichtet. Dennoch scheint sich in der Nähe der Unterstützung bei 203,00 Euro ein Boden gebildet zu haben, da die jüngsten Kursbewegungen wieder einen Anstieg zur Folge hatten. Damit wurde das Kursniveau vom Ende November 2024 erreicht, und der Kurszuwachs bis zum Allzeithoch am 5. Mai 2025 hat sich vollständig aufgelöst. Sollte die Unterstützung bei 203,00 Euro bestätigt werden, könnte der Kurs bis auf 231,20 Euro ansteigen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein geeigneter Auslöser, der die Nachfrage nach der Aktie wieder belebt. Exogene Schocks, sogenannte „Schwarze Schwäne“, sind jederzeit möglich und könnten den Kurs erneut belasten. Aus fundamentaler Sicht liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 bei 18,72 und damit unter den Ausprägungen der vergangenen elf Jahre, was als kursstützender Faktor gewertet werden kann. Das geschätzte Wachstum des Bilanzgewinns pro Aktie führt zudem zu weiter sinkenden KGV-Werten. So wird für 2028 ein erwartetes KGV von aktuell 14,53 prognostiziert.

Deutsche Börse AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutschen Börse AG (FD577R), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 200,00 Euro auf der Unterseite und 340,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 23. Februar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,24 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 171,78 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 203,00 Euro fällt oder über den Widerstand bei 335,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Deutsche Börse AG (Stand: 23.02.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD577R Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,04 / 7,24 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 200,00 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG obere KO-Schwelle: 340,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 219,70 Euro Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 171,78 % p.a. Quelle: Société Générale

