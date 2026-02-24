GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse für den Marktkonsens beim operativen Ergebnis Spielraum im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 39,60EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
