    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInverite Insights Registered AktievorwärtsNachrichten zu Inverite Insights Registered
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inverite Insights Inc. unterzeichnet mit der Firma Ownly Limited eine Vereinbarung zur digitalen Unterstützung im Hinblick auf den Einkommens- und Kaufkraftnachweis von Käufern von Wohnimmobilien

    Inverite Insights Inc. unterzeichnet mit der Firma Ownly Limited eine Vereinbarung zur digitalen Unterstützung im Hinblick auf den Einkommens- und Kaufkraftnachweis von Käufern von Wohnimmobilien
    Foto: adobe.stock.com

    VANCOUVER, B.C., 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Ownly Limited („Ownly“), die eine kanadische digitale Plattform für den Ankauf von Wohnimmobilien betreibt, die Plattform von Inverite verwenden wird, um im Rahmen des Qualifizierungsverfahrens beim Ankauf von Wohnimmobilien den Einkommens- und Kaufkraftnachweis der Käufer effizienter zu gestalten.

     

    Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ownly die von Inverite entwickelte Technologie der „Instant Bank Verification“ (IBV) verwenden, um eine sichere Verbindung zu den Bankkonten der potenziellen Käufer von Wohnimmobilien herzustellen und so eine Echtzeit-Analyse von deren Einkommen, Cashflow und finanziellen Verpflichtungen zu erhalten. Mit der Einbindung der Plattform sollen der Kaufkraftnachweis effizienter gestaltet, die Abhängigkeit von manuellen Dokumentationen verringert und ein sicheres Onboarding-Verfahren für Bauträger und Wohnimmobilienkäufer über die Ownly-Plattform unterstützt werden.

     

    Inverites Plattform ermöglicht über eine direkte Verbindung zu den jeweiligen Finanzinstituten die Validierung und Analyse von Bankkonten in Echtzeit. Unternehmen haben so die Möglichkeit, die Echtheit des Kontoinhabers zu verifizieren, Einkommensmuster zu ermitteln und Einblicke in die Kaufkraft zu gewinnen; gleichzeitig werden damit die Betrugsprävention und die betriebliche Effizienz verbessert.

     

    „Die Erfahrung der Käufer von Wohnimmobilien entwickelt sich immer mehr in Richtung digitaler Workflows. Damit gewinnt auch der Zugang zu genauen Finanzdaten in Echtzeit immer mehr an Bedeutung“, sagt Karim Nanji, CEO von Inverite Insights Inc. „Wir freuen uns, Ownly bei der Optimierung ihrer Plattform mit sicheren Daten zum Einkommens- und Kaufkraftnachweis zu unterstützen, um das Qualifizierungsverfahren sowohl für Bauträger als auch für Wohnimmobilienkäufer effizienter zu gestalten.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inverite Insights Inc. unterzeichnet mit der Firma Ownly Limited eine Vereinbarung zur digitalen Unterstützung im Hinblick auf den Einkommens- und Kaufkraftnachweis von Käufern von Wohnimmobilien (NR Marble - 1st Closing PP - DRAFT 26Oct2020 (003)).docxVANCOUVER, B.C., 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     