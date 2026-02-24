Inverite Insights Inc. unterzeichnet mit der Firma Ownly Limited eine Vereinbarung zur digitalen Unterstützung im Hinblick auf den Einkommens- und Kaufkraftnachweis von Käufern von Wohnimmobilien

VANCOUVER, B.C., 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Ownly Limited („Ownly“), die eine kanadische digitale Plattform für den Ankauf von Wohnimmobilien betreibt, die Plattform von Inverite verwenden wird, um im Rahmen des Qualifizierungsverfahrens beim Ankauf von Wohnimmobilien den Einkommens- und Kaufkraftnachweis der Käufer effizienter zu gestalten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ownly die von Inverite entwickelte Technologie der „Instant Bank Verification“ (IBV) verwenden, um eine sichere Verbindung zu den Bankkonten der potenziellen Käufer von Wohnimmobilien herzustellen und so eine Echtzeit-Analyse von deren Einkommen, Cashflow und finanziellen Verpflichtungen zu erhalten. Mit der Einbindung der Plattform sollen der Kaufkraftnachweis effizienter gestaltet, die Abhängigkeit von manuellen Dokumentationen verringert und ein sicheres Onboarding-Verfahren für Bauträger und Wohnimmobilienkäufer über die Ownly-Plattform unterstützt werden.

Inverites Plattform ermöglicht über eine direkte Verbindung zu den jeweiligen Finanzinstituten die Validierung und Analyse von Bankkonten in Echtzeit. Unternehmen haben so die Möglichkeit, die Echtheit des Kontoinhabers zu verifizieren, Einkommensmuster zu ermitteln und Einblicke in die Kaufkraft zu gewinnen; gleichzeitig werden damit die Betrugsprävention und die betriebliche Effizienz verbessert.

„Die Erfahrung der Käufer von Wohnimmobilien entwickelt sich immer mehr in Richtung digitaler Workflows. Damit gewinnt auch der Zugang zu genauen Finanzdaten in Echtzeit immer mehr an Bedeutung“, sagt Karim Nanji, CEO von Inverite Insights Inc. „Wir freuen uns, Ownly bei der Optimierung ihrer Plattform mit sicheren Daten zum Einkommens- und Kaufkraftnachweis zu unterstützen, um das Qualifizierungsverfahren sowohl für Bauträger als auch für Wohnimmobilienkäufer effizienter zu gestalten.“