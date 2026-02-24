TeamViewer stärkt Enterprise-Geschäft mit Tim Koubek als President Americas

GÖPPINGEN, Deutschland, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, ernennt Tim Koubek zum President Americas. Koubek ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für den Enterprise-Vertrieb mit großer Erfahrung in der Skalierung von Infrastruktur-Softwareunternehmen in Nord- und Südamerika. Als mehrfacher Chief Revenue Officer hat er wiederholt erfolgreiche Vertriebsorganisationen aufgebaut und nachhaltig starkes Unternehmenswachstum erzielt.

Koubek war zuvor Vice President Sales bei LogicMonitor, wo er ein außerordentlich dynamisches Geschäft verantwortete und maßgeblich die Transformation von einem Monitoring-Anbieter zu einer umfassenden Observability-Plattform mitgestaltete. Bei BMC Software erreichte er durch neue Vertriebsansätze und -strukturen einen deutlichen Umsatzanstieg sowie eine signifikante Steigerung der Produktivität. Koubek verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in unterschiedlichen Branchen, einschließlich stark regulierter und komplexer Marktumfelder.

„Tim vereint ausgeprägte Vertriebsstärke im Enterprise-Bereich mit operativer Disziplin und transformativer Führung", sagt TeamViewer-CEO Oliver Steil. „Er hat große Vertriebsorganisationen geleitet und in Software-Unternehmen für IT-Infrastruktur sehr starke Wachstumsraten erzielt. Seine große Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Vertriebsstrukturen macht ihn zur idealen Besetzung für die Leitung unserer Americas-Region."

TeamViewer Chief Revenue Officer Mark Banfield ergänzt: „Aus unserer gemeinsamen Zeit bei LogicMonitor weiß ich, wie Tim Vertriebsstrukturen für nachhaltiges Wachstum schafft. Er versteht es, Organisationen ganzheitlich weiterzuentwickeln – von Methodik und Befähigung der Teams bis hin zur konsequenten Umsetzung. Seine Erfahrung wird entscheidend zu TeamViewers Erfolg in Nord- und Südamerika beitragen."

„TeamViewer ist sehr stark positioniert mit seiner innovativen Software an der Schnittstelle von sicherer Konnektivität, Echtzeit-Monitoring und IT-Automatisierung", sagt Tim Koubek. „Meine Leidenschaft gilt dem Aufbau und der Führung von leistungsstarken Vertriebsorganisationen, die erfolgreich skalieren. Ich freue mich darauf, das Americas-Wachstum in diesem talentierten Team weiter zu beschleunigen mit der Disziplin und Energie, die Enterprise-Deals gewinnt."

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 635.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 768 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

