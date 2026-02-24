ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Rio Tinto auf 'Equal Weight' - Ziel 6600 Pence
- Barclays senkt Ziel auf 6600 Pence, auf EqualW
- Bewertungsabstand zu BHP geringster seit 2020.
- Assetverkäufe unwahrscheinlich negative Eisenerz
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 81,52 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,23 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8393. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.840,00GBP was eine Bandbreite von -27,01 %/+9.599,37 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 6600 Euro
