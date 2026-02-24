Barclays senkt Rio Tinto auf 'Equal Weight' - Ziel 6600 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 81,52 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,23 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8393. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.840,00GBP was eine Bandbreite von -27,01 %/+9.599,37 % bedeutet.