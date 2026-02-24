Formation Metals durchteuft 0,95 g/t Au über 61,1 Meter, einschließlich 1,68 g/t Au über 26,5 Meter auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2; Goldziel mit großer Tonnage und einer Streichlänge von 8 Kilometern zur Exploration identifiziert

- N2-25-007: 1,3 g/t Au über 22,2 Meter, beginnend bei 139,9 Metern Bohrlochtiefe, 121,2 Meter vertikal. Der hervorgehobene Abschnitt umfasst 2,36 g/t Au über 10,5 Meter.

- N2-25-008: 0,95 g/t Au über 61,1 Meter, beginnend bei 109 Metern Bohrlochtiefe, 94,4 Meter vertikal. Der hervorgehobene Abschnitt umfasst 1,68 g/t Au über 26,5 Meter.

- N2-25-010: 1,43 g/t Au über 19,4 Meter, beginnend bei 117,5 Metern Bohrlochtiefe, 101,8 Meter vertikal. Der hervorgehobene Abschnitt umfasst 2,23 g/t Au über 7,0 Meter.

- N2-25-007, 008 und 010 bestätigen die Kontinuität von N2-25-005 und N2-25-012 in der Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2026) und zeigen, dass das mineralisierte Hauptgangsystem eine klassische an- und abschwellende Morphologie mit tafelförmigen Linsen aufweist. Die Mächtigkeiten unterliegen struktureller Kontrolle und variieren zwischen 20 und 61 Metern, mit Breiten von bis zu mindestens 85 Metern. Das Hauptziel bleibt in der Tiefe nach Süden und im Streichen nach Osten und Westen über einen 8 Kilometer langen Korridor offen.

- Sekundäre und tertiäre Gänge wurden oberhalb und unterhalb des primären Ziels identifiziert, was auf ein erhebliches Potenzial für eine größere Tagebauressource als zuvor angegeben hindeutet.

Vancouver, British Columbia / 24. Februar 2026 / IRW-Press / Formation Metals Inc. („Formation“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FOMO) (FWB: VF1) (OTCQB: FOMTF), ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und Explorationsunternehmen, freut sich, die Ergebnisse der Bohrungen N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 bekannt zu geben, die im Rahmen seines laufenden, vollständig finanzierten 30.000-Meter-Bohrprogramms in seinem Vorzeige-Goldkonzessionsgebiet N2 („N2“ oder das „Konzessionsgebiet“) niedergebracht wurden.

Das 25 km südlich von Matagami (Quebec) gelegene Konzessionsgebiet N2 beherbergt eine globale historische Ressource von ca. 871.000 Unzen, bestehend aus 18 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, Ost, RJ-East und Central)2,3 und 243.000 Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2,4. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital von ~12,1 Mio. CAD und ist schuldenfrei.

Die laufende Bohrkampagne des Unternehmens hat die Erwartungen übertroffen und die Kontinuität der Mineralisierung bestätigt, während sie gleichzeitig robuste hochgradige Goldabschnitte in den Bohrungen N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 liefert. Diese Bohrungen wurden so konzipiert, dass sie auf Mineralisierungen in verschiedenen Horizonten südlich und unterhalb von N2-25-005 und N2-25-012 abzielen, wo das Unternehmen die folgenden mächtigen, kontinuierlichen, oberflächennahen Abschnitte identifiziert hat:

- N2-25-005: 0,91 g/t Au über 42,3 Meter ab 14,0 Metern Bohrlochtiefe, 9,9 Meter vertikale Tiefe. Höhepunkt sind die Teilabschnitte von 8,1 Metern mit 2,04 g/t Au bzw. 11,4 Metern mit 1,31 g/t Au.

- N2-25-012: 1,75 g/t Au über 30,4 Meter ab 64,1 Metern Bohrlochtiefe, 45,3 Meter vertikale Tiefe. Höhepunkt sind die Teilabschnitte von 10,5 Metern mit 3,51 g/t Au bzw. 0,51 Metern mit 19,2 g/t Au.

N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 wurden in Abständen von fast fünfzig Metern zueinander niedergebracht, und die Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines hochgradigen Systems mit großen Tonnagen in der Tiefe, was die Ergebnisse der historischen Bohrungen weiter bestätigt, das Vertrauen in das geologische Modell erheblich stärkt und das technische Risiko für die zukünftige Entwicklung verringert.

Bezeichnenderweise zeigten diese Bohrungen nicht nur die Kontinuität der anvisierten Hauptgänge, sondern identifizierten auch sekundäre und tertiäre Ganggruppen, die oberhalb und unterhalb des primären Ziels liegen, wo N2-25-007 0,45 g/t Au über 12,6 Meter und 0,67 g/t Au über 18,5 Meter oberhalb und N2-25-008 und N2-25-010 jeweils 0,55 g/t Au über 8,4 Meter und 0,78 g/t Au über 11,5 Meter darunter durchteuften. Die Kontinuität dieser Ganggruppen, sofern sie über die gesamte Streichlänge von 8 Kilometern bestätigt wird, hätte erhebliche positive Auswirkungen auf einen zukünftigen Tagebau, da sich der potenzielle Abbauraum erheblich auf eine kumulative mineralisierte Mächtigkeit von bis zu etwa 80 Metern Bohrlochtiefe und eine Breite von etwa 85 Metern vergrößern würde.

Bis heute wurden 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.836 Metern fertiggestellt. Die Analyseergebnisse für 20 Bohrungen stehen derzeit noch aus und sorgen für einen stetigen Strom an anstehenden Impulsgebern, während das Phase-1-Programm fortgesetzt wird.

Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, kommentierte: „Die Ergebnisse der Phase 1 übertreffen weiterhin unsere Erwartungen, wobei N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 zeigen, dass die A-Zone ein bedeutendes Tagebauziel ist. Da die historische Ressource nur 1,5 Kilometer des Streichens im nördlichen Korridor umfasst, haben wir noch über 6 Kilometer auf einem Projekt zu bohren, auf dem wir nun nachgewiesen haben, dass die primäre Zone mindestens 20 Meter mächtig und etwa 85 Meter breit ist. Diese Primärzone ist zusammen mit den sekundären und tertiären Gangsystemen ein bedeutendes Ziel, und wir sind sehr begeistert, unser vollständig finanziertes 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm fortzusetzen, während wir das vorantreiben, was sich schnell zu einem Tagebauziel in Abitibi entwickelt.“

Das 14.000 Meter umfassende Bohrprogramm der Phase 1 von Formation ist wie folgt konzipiert:

- Steigerung des Vertrauensniveaus und Konversion der Ressource: Schließen oberflächennaher Lücken, um das Vertrauensniveau der oberflächennahen Mineralisierung zu steigern.

- Ressourcenwachstum: Überprüfung von Erweiterungen in Fallrichtung und Step-outs im Streichen sowohl nach Osten als auch nach Westen über die historischen Ressourcengrenzen hinaus.

- Metallurgie: Entnahme repräsentativer Bohrkerne zur Bestätigung der metallurgischen Reaktion und Validierung der Gewinnungsraten.

Formation beschleunigt seine Explorationsstrategie mit einem etwa 70.000 Meter umfassenden Bohrprogramm, das sich auf die Definition einer potenziellen oberflächennahen im Tagebau gewinnbaren Mineralressource konzentriert. Derzeit sind zwei Bohrgeräte im Einsatz, die systematisch die Zonen „A“ und „RJ“ in einem 8 Kilometer langen Korridor anvisieren. Eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) ist für das dritte Quartal nach Abschluss der Phase 1 geplant.

In den kommenden Monaten plant das Unternehmen ein fokussiertes und vielversprechendes Explorationsprogramm bei N2, das die vielfältigen Möglichkeiten des Projekts widerspiegelt und nachhaltige, disziplinierte Explorationsaktivitäten über die aktuelle Bohrphase hinaus unterstützt.

Tabelle 1 – Bedeutende Abschnitte aus den Bohrlöchern N2-25-007, N2-25-008, N2-25-010

Bohrloch-Nr. Au (g/t) von bis Länge (m) Metallindex N2-25-007 1,55 80,8 81,3 0,5 0,78 0,55 96,5 106,5 10,0 5,51 Einschließlich 2,85 105 106,5 1,5 0,67 112,2 130,7 18,5 12,47 Einschließlich 1,16 119 127,1 8,1 1,3 139,9 162,1 22,2 28,93 Einschließlich 2,36 151,1 161,6 10,5 0,48 243,8 251 7,2 3,44 Einschließlich 1,04 243,8 245,3 1,5 N2-25-008 0,46 36 46 10,0 4,58 Einschließlich 1,33 37,5 40 2,5 0,95 109 170,1 61,1 57,76 Einschließlich 1,68 109 135,5 26,5 und 2,00 120,4 134,6 14,2 1,18 224,4 225,6 1,2 1,42 0,55 250,2 258,5 8,3 4,58 Einschließlich 1 253,8 254,7 0,9 N2-25-010 0,33 23,8 30 6,2 2,05 1,43 117,6 136,9 19,3 27,60 Einschließlich 2,23 127,9 134,9 7,0 und 4,1 119 120,3 1,3 0,78 236,7 248,2 11,5 8,97 Einschließlich 1,23 242,8 248,2 5,4

Anmerkung 1: Die dargestellten Mineralisierungsabschnitte sind nicht direkt repräsentativ für die wahre Mächtigkeit. Basierend auf der Interpretation des Abschnittswinkels entspricht die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Linse im Allgemeinen 87 % der erbohrten Kernlänge.

Anmerkung 2: Die gemeldeten Abschnitte wurden unter Verwendung eines Mindestgehalts von 0,2 g/t Au für höhergradige Abschnitte zusammengesetzt.

Abbildung 1 – Standorte der Phase-1-Bohrlöcher 2025.

Tabelle 2 – Informationen zu den Bohrlöchern

Überblick über das Projekt

Das Vorzeige-Goldprojekt N2 von Formation umfasst 87 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.400 ha in der Subprovinz Abitibi im Nordwesten von Quebec und ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen - bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au)2,3 sowie 243.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au)2.

Insgesamt gibt es sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in der Tiefe erweiterbar sind. Die von Balmoral Resources Ltd. (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 durchgeführten Zusammenstellungen und geophysikalischen Arbeiten lieferten zahlreiche Ziele, die derzeit erstmals von Formation mit Diamantbohrungen untersucht werden.

Zu den historischen Highlights der beiden vorrangigen Zonen gehören:

- Zone A: eine oberflächennahe, sehr beständige, wenig variierende historische Goldlagerstätte mit ca. 522.900 Unzen, die bei einem Gehalt von 1,52 g/t Au identifiziert wurde. In der Vergangenheit wurden über 1,65 km Streichlänge etwa 15.000 Bohrmeter niedergebracht. 84 % der historischen Bohrungen durchteuften goldhaltige Abschnitte mit bis zu 1,7 g/t Au über 35 m.

- Zone RJ: eine hochgradige historische Goldlagerstätte mit ca. 61.100 Unzen, die bei einem Gehalt von 7,82 g/t Au identifiziert wurde, mit hochgradigen Abschnitten aus historischen Bohrungen von bis zu 51 g/t Au über 0,8 m und 16,5 g/t Au über 3,5 m2. Diese Zone war das Ziel der letzten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Agnico-Eagle Mines im Jahr 2008, als der Goldpreis bei ca. 800 US$/Unze lag. Bislang wurden nur ca. 900 m der Streichlänge bebohrt, sodass noch mehr als 4,75 Kilometer der Streichlänge zu erkunden sind.

Die interne Einschätzung des Unternehmens lautet, dass das Projekt N2 das Potenzial für eine mögliche Tagebauressource hat. Dieser Optimismus basiert auf mehreren wesentlichen Faktoren:

- Beträchtliche unerschlossene Streichlänge: Allein die Zone „A“ weist eine Streichlänge von über 3,1 km auf (nur etwa 35 % davon wurden in der Vergangenheit bebohrt), während in der Zone RJ noch über 4,75 km unerprobt sind, was erheblichen Spielraum für eine seitliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung bietet.

- Offen in der Tiefe und entlang des Streichens: Alle Zonen sind weiterhin offen, da die bisherigen Bohrungen auf geringe Tiefen (etwa 350 m) beschränkt waren, sodass in einem bewährten Goldlager beträchtliches vertikales Potenzial besteht.

- Mächtige, beständige oberflächennahe Abschnitte: Jüngste Bohrungen haben mächtige Zonen (100 bis über 200 m) der Zielmineralisierung bestätigt, die in Oberflächennähe beginnen und ideal für Tagebauszenarien mit großen Tonnagen, geringen Abraumverhältnissen und hohem Tonnagenpotenzial sind.

- Regionale Analogie und Herkunft: N2 befindet sich im Abschnitt Casa Berardi, der mehrere Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt (z. B. Casa Berardi: über 2 Mio. Unzen produziert sowie wahrscheinliche und nachgewiesene Reserven von 14,3 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au; Douay: Ressourcen von über 3 Mio. Unzen (10 Mio. Tonnen mit 1,59 g/t Au in der Kategorie angedeutet und 76,7 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au in der Kategorie vermutet), und weist ähnliche geologische und strukturelle Merkmale auf. Die nahe gelegene Mine Vezza produzierte aus höhergradigem Untertagebau, doch die oberflächennäheren, mächtigeren Zonen von N2 lassen auf eine überlegene Wirtschaftlichkeit des Tagebaus schließen.

- Unerprobte Ziele: Bei der Zusammenstellung der Daten wurden zahlreiche geophysikalische Anomalien (IP, EM, VTEM) identifiziert, die noch nicht bebohrt wurden und über die bekannten Zonen hinaus Entdeckungspotenzial aufweisen.

- Steigende Goldpreise und wirtschaftliche Machbarkeit: Bei den aktuellen Goldpreisen werden niedriggradigere Lagerstätten mit großen Tonnagen äußerst attraktiv, was das Potenzial des Projekts erhöht.

Dieser erstklassige Standort in einer strategisch günstigen Lage, 25 km südlich der Bergbaustadt Matagami (Quebec), bietet ganzjährigen Zugang über Provinzstraßen und Holzabfuhrstraßen sowie die Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften, Energieinfrastruktur und etablierten Bergbaudienstleistungen in einer Jurisdiktion, die für ihre frühere Goldproduktion von über 200 Mio. Unzen bekannt ist. Das Projekt liegt entlang des Minenabschnitts Casa Berardi, der Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, und befindet sich etwa 1,5 km östlich der vormals produzierenden Goldmine Vezza, die zwischen 2013 und 2019 von Nottaway Resources betrieben wurde und über 100.000 Unzen Gold im Untertagebau förderte.

Die robuste Infrastruktur der Region bietet Möglichkeiten für die Lohnvermahlung, mit potenziellem Zugang zu nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen wie jenen bei Casa Berardi oder anderen Mühlen in Abitibi, was eine kostengünstige Erschließung ohne die Errichtung einer eigenen Mühle am Standort ermöglicht.

Abbildung 2 - Historische Bohrlochstandorte. Formation geht davon aus, dass im Konzessionsgebiet N2 eine Streichlänge von über 15 km zu erkunden ist.

Abbildung 3 - Das Konzessionsgebiet im Überblick mit einer Zusammenfassung der historischen Arbeiten, die in jeder der sechs mineralisierten Zonen durchgeführt wurden, und den jeweiligen historischen Ressourcen.

Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass N2 ein erhebliches Potenzial für Basismetalle aufweist. In diesem Zusammenhang hat es kürzlich einen Neubewertungsprozess abgeschlossen, der bedeutende Kupfer- und Zinkabschnitte in historischen Bohrungen zeigte, von denen bekannt ist, dass sie bedeutende Goldgehalte (>1 g/t Au) aufweisen. Die Analyseergebnisse reichen von 200 bis 4.750 ppm Kupfer und von 203 ppm bis 6.700 ppm Zink, was auf ein starkes Potenzial für erhöhte Basismetallkonzentrationen (Cu-Zn) im gesamten Konzessionsgebiet hinweist, insbesondere in den Zonen A und RJ. Die geologische Beschaffenheit des gesamten Konzessionsgebiets N2 ist durch vulkanische und sedimentäre Gesteine gekennzeichnet, die sich in regionalen Antiklinal- und Synklinalstrukturen gebildet haben. Drei Hauptdeformationsstrukturen, die entlang der bekannten von Nordwest nach Südost bis Westnordwest nach Ostsüdost verlaufenden Strukturtrends ausgerichtet sind, die für VMS-Lagerstätten in der Region Matagami typisch sind, fungieren als kritische geologische Kontrollen für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., géo (OGQ#10876), einem unabhängigen Auftragnehmer und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle umfassten die Hinzugabe von Leer- und Standardproben (von Canadian Resource Laboratories akkreditiert) im Schnitt alle 10 Proben während des Analyseprozesses. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (FA) mit abschließendem Atomabsorptions- und ICP-Verfahren an 50 Gramm Material in den Einrichtungen von Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, und AGAT Laboratories Ltd. in Val d'Or, Quebec, Kanada. Jede Probe mit einem Gehalt von 10,0 g/t Gold oder mehr wurde nochmals anhand FA analysiert gefolgt von einer gravimetrischen Untersuchung. Die Proben, die eine große Variation ihres Goldgehalts aufwiesen oder sichtbares Gold enthielten, wurden einer Gesamtgoldanalyse (metallische Siebung) unterzogen.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen hat Altura Media Co. Inc. aus Maple Ridge, British Columbia, beauftragt, bestimmte Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden Gesetzen zu erbringen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Altura dem Unternehmen für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten, beginnend mit sofortiger Wirkung, strategische Werbe-, PR- und Investor-Kommunikationsdienstleistungen erbringen. Diese Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Sichtbarkeit und Präsenz des Unternehmens auf in- und ausländischen Märkten und umfassen eine vollständige Palette von Dienstleistungen, darunter digitale Werbung, Content-Erstellung und Unterstützung bei der Kommunikation mit Aktionären. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Altura eine Gebühr von bis zu 250.000 Dollar zu zahlen, die sich nach dem Umfang der während der Laufzeit der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen richtet. Die Vereinbarung enthält Bestimmungen zur Anpassung der Vergütung, zur vorzeitigen Beendigung und zur Verlängerung des Vertrags, sollte dies im besten Interesse des Unternehmens liegen. Altura (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) ist eine vom Unternehmen unabhängige Partei, und nach bestem Wissen des Unternehmens halten weder Altura noch verbundene Parteien Wertpapiere des Unternehmens oder haben das Recht, solche zu erwerben, und das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Altura als Vergütung für seine Dienstleistungen ausgeben. Altura hat seinen Geschäftssitz in 1055 West Georgia St., Suite 1500, Vancouver, B.C., V6E 4N7, und kann per E-Mail unter contact@alturamedia.co oder telefonisch unter 778-988-5503 kontaktiert werden.

Über Formation Metals Inc.

Formation Metals Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, bohrbereiter Konzessionsgebiete mit hohem Wertschöpfungs- und Expansionspotenzial konzentriert. Das Vorzeigeprojekt von Formation ist das Goldprojekt N2, ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen (18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2, 3 und 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2, 4) und sechs mineralisierten Zonen, die jeweils entlang des Streichens und in der Tiefe für eine Erweiterung offen sind. Dazu gehören die Zone „A“, in der nur etwa 35 % des Streichens bebohrt wurden (>3,1 km offen), und die Zone „RJ“, in der historische hochgradige Abschnitte mit bis zu 51 g/t Au auf 0,8 Metern vorkommen.

FORMATION METALS INC.

Deepak Varshney, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 778-899-1780, per E-Mail an dvarshney@formationmetalsinc.com oder unter www.formationmetalsinc.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und Quellennachweis:

Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie benachbarter Konzessionsgebiete nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt. Die oben genannten Ressourcenschätzungen sind nicht in Kategorien eingestuft, gelten als historisch und basieren auf früheren Daten, die von einem früheren Konzessionseigentümer erfasst wurden und nicht den aktuellen CIM-Kategorien entsprechen.

Das Unternehmen hält die Schätzungen zwar für grundsätzlich zuverlässig, jedoch hat ein qualifizierter Sachverständiger keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen gemäß den aktuellen CIM-Kategorien als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Bei der Erstellung der historischen Schätzungen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bei einer Mindestabbaubreite von 2,5 m zugrunde gelegt.

Bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, müssen möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, weder ganz noch teilweise, jemals wirtschaftlich nutzbar sein werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ist nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen für das Konzessionsgebiet N2 bekannt.

Needham, B. (1994), 1993 Diamond Drill Report, Northway Joint Venture, Northway Property; Cypress Canada Inc.; 492 Seiten. Guy K. (1991), Exploration Summary May 1, 1990 to May 1, 1991 Vezza Joint Venture Northway Property; Total Energold; 227 Seiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: den Plänen des Unternehmens für das Konzessionsgebiet und dem voraussichtlichen Zeitplan und Umfang des Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet; und dem geplanten 30.000-Meter-Bohrprogramm des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen sowie Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, ungewisse und volatile Aktien- und Kapitalmärkte, Mangel an verfügbarem Kapital, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basis- und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, Arbeitsprobleme, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbauindustrie.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Explorationsphase. Die Exploration ist von Natur aus hochspekulativ, mit vielen Risiken verbunden, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Minerallagerstätten, die rentabel abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über keine Reserven auf seinen Konzessionsgebieten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

