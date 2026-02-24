    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHi-View Resources AktievorwärtsNachrichten zu Hi-View Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hi-View gibt Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Board-Mitglied bekannt

    Hi-View gibt Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Board-Mitglied bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt die Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt.

     

    Herr Klue verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der globalen Bergbau-, Mineral- und Metallindustrie. Er hatte zahlreiche Führungspositionen inne, in denen er für technische Studien, Projektentwicklung, Betriebsabläufe und technische Dienstleistungen in verschiedenen Jurisdiktionen verantwortlich war.

     

    Zuletzt war Herr Klue als Vice President Technical Services bei der Mayfair Gold Corporation tätig, wo er die Durchführung einer erfolgreichen Vor-Machbarkeitsstudie leitete. Davor war er Vice President Engineering and Studies bei Hudbay Minerals Inc., Vice President Technical Services bei der Copper Mountain Mining Corporation, Regional Director Mining and Metals bei Hatch Ltd. und Senior Vice President bei Tetra Tech Wardrop.

     

    Herr Klue spielte eine wichtige Führungsrolle bei der Übernahme der Copper Mountain Mining Corporation durch Hudbay Minerals Inc., die im Juni 2023 abgeschlossen wurde. Als Vice President Technical Services bei Copper Mountain während der Transaktion und anschließend als Vice President Engineering and Studies bei dem fusionierten Unternehmen trug er zur Umsetzung von jährlichen Effizienzsteigerungen und Synergien in Höhe von etwa 30 Mio. US$ pro Jahr bei, darunter geschätzte Kosteneinsparungen in Höhe von 20 Mio. US$ pro Jahr am Standort Copper Mountain.

     

    Richard Klue bemerkte:

     

    „Ich freue mich, in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung dem Board von Hi-View Resources beizutreten. Hi-View hat ein überzeugendes Portfolio an Projekten im Bezirk Toodoggone zusammengestellt, und ich freue mich darauf, meine technische und operative Erfahrung einzubringen, um die disziplinierte Projektentwicklung, die Wertschöpfung und das langfristige Wachstum für die Aktionäre zu unterstützen.“

     

    Der Chief Executive Officer von Hi-View, R. Nick Horsley, erklärte: „Mit Richard Klue gewinnt unser Board of Directors einen Experten mit umfangreicher operativer Erfahrung. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen wie Hudbay Minerals, Tetra Tech und Hatch – einschließlich seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Minenentwicklung, Betriebsführung, Ingenieurwesen und Metallurgie – ist Richard Klue eine enorme Bereicherung für unser Team. Sein technisches Verständnis und seine strategischen Erkenntnisse werden unser Board erheblich stärken. Wir werden damit weiterhin den Shareholder-Value steigern und unsere Ressourcenprojekte vorantreiben.“

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hi-View gibt Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Board-Mitglied bekannt Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt die Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt. Herr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     