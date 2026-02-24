    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Insolvenzalarm

    Thomas Lloyd: Das Wirecard der Öko-Finanzbranche?

    Laut einem Medienbericht steht Thomas Lloyd vor der Insolvenz. 30.000 Anleger bangen um ihr Geld. Die Hintergründe.

    Der nächste Anlegerskandal könnte den deutschen Finanzmarkt erschüttern: 30.000 Anleger blicken mit Sorge auf ihre Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Der ehemals gefeierte Ökoinvestor Thomas Lloyd sieht sich mit Insolvenz- und juristischen Verfahren konfrontiert, berichtet das Handelsblatt

    Anfang 2026 eröffnete das Amtsgericht Lingen ein Insolvenzantragsverfahren für mehrere Schlüsselgesellschaften des Thomas-Lloyd-Konzerns. Die eigentliche Überraschung folgt jedoch schnell: Matthias Klein, der Europachef des Unternehmens, wird wegen fehlender Vermögensauskünfte festgenommen. Ein Vorfall, der Fragen über die seriösen Geschäftsgebaren des Unternehmens aufwirft. Obwohl Klein und der Gründer Michael Sieg beteuern, alle Informationen offengelegt zu haben, bleibt das Vertrauen in das Unternehmen erschüttert.

    Die Gruppe, die für ihre Investitionen in Solaranlagen und Biomasseprojekte in Asien bekannt ist, lockte Investoren mit jährlichen Renditen von bis zu 18 Prozent. Neben mehreren geschlossenen Fonds emittierte die Gruppe Anleihen, Direktbeteiligungen und Genussrechte. Doch trotz großzügiger Versprechungen und glanzvoller Werbestrategien blieben Ausschüttungen immer wieder aus, sodass Anleger Millionen verloren.

    Jetzt droht eine noch tiefere Krise. Die Thomas Lloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH (CTIH), die zentrale Gesellschaft des Unternehmens, hat offenbar nicht nur ihre finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt, sondern auch erhebliche Schulden angehäuft. Die Insolvenz könnte weitreichende Folgen für die beteiligten Privatanleger haben, die auf die versprochenen Renditen gehofft hatten.

    Die Anwälte von Thomas Lloyd sprechen von "aktivistischen Investoren", die mit den Insolvenzanträgen ihre eigenen Ziele verfolgen. Anlegeranwälte und Kapitalmarktrechtler sind sich jedoch einig: Die Aussichten für die Anleger sind düster. Insbesondere die CTIH ist das Herzstück der Investitionen – und wenn sie pleitegeht, drohen den Investoren schwere Verluste. Wer ist verantwortlich für diesen gewaltigen Skandal?

    Bereits 2019 warnte die Stiftung Warentest vor der Thomas Lloyd-Gruppe

    Doch Verbraucherschützer wie die Stiftung Warentest warnen seit Jahren vor den Versprechungen von Thomas Lloyd. Anleger wurden immer wieder von gestoppten Ausschüttungen, mehreren Datenlecks und horrenden Verlusten überrascht. Die ThomasLloyd-Gruppe steht deshalb auch auf der Warnliste Geldanlage der Stiftung Warentest.

    Diese Krise erinnert uns einmal mehr daran, wie wichtig es ist, bei scheinbar sicheren, hochverzinslichen Investitionen die Risiken im Blick zu behalten. Die Warnungen von Experten sind eindeutig: Der graue Kapitalmarkt bleibt gefährlich und intransparente Geschäftsmodelle können für Privatanleger schnell zum Verhängnis werden.

    Den betroffenen Anlegern bleibt nur zu hoffen, dass die rechtlichen Verfahren schnellstmöglich Klarheit schaffen und sie wenigstens einen Teil ihres hart erarbeiteten Geldes zurückerhalten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Ferdinand Hammer
