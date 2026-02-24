    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew Earth Resources AktievorwärtsNachrichten zu New Earth Resources
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    New Earth Resources berichtet über laufende Rasterprobenahmen und Kartierungen im Uranprojekt Lucky Boy

    New Earth Resources berichtet über laufende Rasterprobenahmen und Kartierungen im Uranprojekt Lucky Boy
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 24. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth” oder das „Unternehmen”) freut sich, ein Update zu seinen laufenden Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy (das „Projekt”) bekannt zu geben.

     

    Die allgemeinen Explorationsvorbereitungen, gefolgt von geologischen Feldarbeiten, begannen Ende Januar 2026 und umfassen Rasterbodenprobenahmen im Abstand von 100 Metern mit Probenintervallen von 50 Metern in Verbindung mit einer detaillierten geologischen Kartierung. Bis heute wurden etwa 40 % des Kerngebiets der bekannten Mineralisierung systematisch rasterförmig beprobt.

     

    Das Unternehmen ist besonders ermutigt durch Daten, die darauf hindeuten, dass ein relativ oberflächennahes Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) aus dem Jahr 2006 nur die oberen Teile der Quarzitformation getestet hat, in der sich die Uranmineralisierung befindet. Die Kartierung des Projektstandorts und die regionale Untersuchung der Quarzit-Wirtsformation haben ergeben, dass das Eindringen eines flachwinkligen, 50 bis 100 Meter mächtigen dunklen Intrusionsgesteins-Gangs (Dike) einen Großteil der Lithologie, in der sich die Mineralisierung befindet, verdeckt hat.

     

    Historische Oberflächenanomalien, die sowohl durch Mobile-Metallic-Ion-(„MMI“)-Untersuchungen im Jahr 2006 als auch durch Radongasuntersuchungen im Jahr 2023 im Projekt identifiziert wurden, könnten auf eine mögliche Reaktion auf die Mineralisierung unterhalb der Intrusionseinheit hindeuten. Erhöhte Radonwerte deuten darauf hin, dass sich der Trend der Uranmineralisierung unter der Abdeckung nach Süden und Westen erstrecken könnte.

     

    Die laufenden Feldarbeiten konzentrieren sich weiterhin auf die Fertigstellung der Bodenprobenahme im Raster, die detaillierte geologische Kartierung und die Identifizierung struktureller Wege, die die Migration von Radongas leiten.

     

    Die vorläufigen geochemischen Probenahmen sind abgeschlossen und werden an Paragon Geochemical versandt; weitere Gesteins- und Bodenproben werden folgen.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Warren Robb, P.Geo., einem beratenden Geologen des Unternehmens und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Konzessionsgebiet wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch eingestuft.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    New Earth Resources berichtet über laufende Rasterprobenahmen und Kartierungen im Uranprojekt Lucky Boy Vancouver, British Columbia / 24. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth” oder das „Unternehmen”) freut sich, ein Update zu seinen laufenden Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     