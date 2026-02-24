New Earth Resources berichtet über laufende Rasterprobenahmen und Kartierungen im Uranprojekt Lucky Boy

Vancouver, British Columbia / 24. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth” oder das „Unternehmen”) freut sich, ein Update zu seinen laufenden Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy (das „Projekt”) bekannt zu geben.

Die allgemeinen Explorationsvorbereitungen, gefolgt von geologischen Feldarbeiten, begannen Ende Januar 2026 und umfassen Rasterbodenprobenahmen im Abstand von 100 Metern mit Probenintervallen von 50 Metern in Verbindung mit einer detaillierten geologischen Kartierung. Bis heute wurden etwa 40 % des Kerngebiets der bekannten Mineralisierung systematisch rasterförmig beprobt.

Das Unternehmen ist besonders ermutigt durch Daten, die darauf hindeuten, dass ein relativ oberflächennahes Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) aus dem Jahr 2006 nur die oberen Teile der Quarzitformation getestet hat, in der sich die Uranmineralisierung befindet. Die Kartierung des Projektstandorts und die regionale Untersuchung der Quarzit-Wirtsformation haben ergeben, dass das Eindringen eines flachwinkligen, 50 bis 100 Meter mächtigen dunklen Intrusionsgesteins-Gangs (Dike) einen Großteil der Lithologie, in der sich die Mineralisierung befindet, verdeckt hat.

Historische Oberflächenanomalien, die sowohl durch Mobile-Metallic-Ion-(„MMI“)-Untersuchungen im Jahr 2006 als auch durch Radongasuntersuchungen im Jahr 2023 im Projekt identifiziert wurden, könnten auf eine mögliche Reaktion auf die Mineralisierung unterhalb der Intrusionseinheit hindeuten. Erhöhte Radonwerte deuten darauf hin, dass sich der Trend der Uranmineralisierung unter der Abdeckung nach Süden und Westen erstrecken könnte.

Die laufenden Feldarbeiten konzentrieren sich weiterhin auf die Fertigstellung der Bodenprobenahme im Raster, die detaillierte geologische Kartierung und die Identifizierung struktureller Wege, die die Migration von Radongas leiten.

Die vorläufigen geochemischen Probenahmen sind abgeschlossen und werden an Paragon Geochemical versandt; weitere Gesteins- und Bodenproben werden folgen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Warren Robb, P.Geo., einem beratenden Geologen des Unternehmens und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Konzessionsgebiet wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch eingestuft.