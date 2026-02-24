Infortrend Hybrid Flash Storage unterstützt KI und HPC mit Tempo und Skalierung zu geringeren Kosten

TAIPEI, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Speicher- und KI-Lösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Vorzeigemodell EonStor GS 5024U, ein Hybrid-Flash-Speicher, kritische Workloads beschleunigt und eine Multi-PB-Kapazität bietet, während zugleich Kosten eingespart werden. Damit erfüllt das System die wachsenden Anforderungen an KI-Training, High-Performance-Computing (HPC) und intelligenter Überwachung.

Da Datenmengen weiter wachsen, stehen Unternehmen in den Bereichen KI, HPC-Forschung und Überwachungsanalyse vor einem Dilemma: Diese Anwendungen erfordern sowohl einen schnellen Zugriff als auch eine enorme Kapazität. Die Skalierung von All-Flash-Speichern auf mehrere Petabyte ist jedoch kostspielig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Spitzenleistung nur für eine Teilmenge der Daten erforderlich ist, während reine HDD-Systeme nicht die für aktive Workloads erforderliche Leistung liefern können. Infortrend schließt diese Lücke mit der EonStor GS 5024U Hybrid-Flash-Speicherlösung, die eine unübertroffene Leistung für aktive Datensätze und eine enorme Kapazität für kalte Daten zu deutlich geringeren Kosten bietet.

EonStor GS 5024U Speicher: Vorzeigeleistung mit Multi-PB-Kapazität

Das leistungsstärkste Unified-Storage-System der EonStor GS Familie, das EonStor GS 5024U, liefert bis zu 125 GB/s Durchsatz und 2,4 Millionen IOPS für leistungsfordernde Workloads. Es unterstützt sowohl All-Flash- als auch Hybrid-Konfigurationen. In einer Hybrid-Konfiguration kann GS 5024U auf bis zu 20 PB skaliert werden und stellt damit eine flexible Plattform für häufig und selten genutzte Datensätze bereit. Dieser hybride Aufbau und die Unterstützung kostengünstiger QLC-SSDs tragen dazu bei, die Kosten im Vergleich zu All-Flash-Implementierungen um über 50 % [1] zu senken. Diese Funktionen gewährleisten, dass das GS 5024U die Anforderungen von großen, leistungskritischen Datenumgebungen effizient erfüllen kann.

Maximierte Effizienz über alle Anwendungen hinweg

Aktive Datensätze, wie z. B. KI-Trainingsdaten, HPC-Berechnungseingaben oder hochauflösende Überwachungsströme, werden auf der NVMe-SSD-Ebene gespeichert, um einen Hochgeschwindigkeitszugriff zu gewährleisten und die Rechen- oder Analyseeffizienz zu erhalten. Daten und Verarbeitungsergebnisse, auf die weniger häufig zugegriffen wird, können automatisch auf Festplatten ausgelagert werden, wodurch die Kosten für All-Flash-Speicher gesenkt werden, während die Zugänglichkeit für große Datensätze erhalten bleibt.

„Das GS 5024U kombiniert schnellen Zugriff für aktive Workloads mit kosteneffizienter Kapazität für große Datensätze über eine hybride Speicherarchitektur. Die Lösung kann mit HDDs allein bis zu 100 GB/s Durchsatz liefern und optimiert so die Kosten für groß angelegte Projekte weiter", sagte Frank Lee, Leiter auf Senior-Ebene für Produktplanung bei Infortrend Technology.

Weitere Informationen finden Sie unter: EonStor GS 5024U

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

[1] Berechnet auf der Grundlage einer Rohkapazität von 1,4 PB des GS 5024U mit Erweiterung.

