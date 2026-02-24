BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,52 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
