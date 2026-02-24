    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    Rüstungsfantasie treibt an!

    SFC Energy legt den Schalter um! Umsatz und Auftragseingang steigen

    Nach einem herausfordernden Jahr 2025 hat SFC Energy im vierten Quartal den Umsatz gesteigert und profitierte von einem Umbau hin zu Verteidigungs- und Sicherheitslösungen.

    Foto: SFC Energy AG

    Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat am Dienstag vorläufige Zahlen veröffentlicht, die eine Trendwende im vierten Quartal zeigen. Mit einem Umsatz von 143,3 Millionen Euro, der knapp unter der Prognose von 146,5 bis 161 Millionen Euro lag, konnte das Unternehmen trotz Währungseffekten und verschobener Aufträge in Indien eine positive Entwicklung zeigen.

    Das bereinigte EBITDA lag bei 16,7 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Besonders erfreulich: Das vierte Quartal war mit 40,6 Millionen Euro das umsatzstärkste des gesamten Jahres und verzeichnete eine hohe Profitabilität. Der strukturelle Wandel hin zu Verteidigungs- und Sicherheitslösungen zeigt bereits Wirkung, mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent aus diesen Bereichen im Jahr 2025.

    Im stark gefragten Militärbereich bietet das Unternehmen aus Brunnthal fest installierbare oder mobile Energielösungen für Fahrzeuge und mobile Gefechtsstände. Sie dient oft als "Silent Watch"-Stromquelle, damit die Bordelektronik (Funk, Nachtsicht) ohne laufenden Motor betrieben werden kann. Neue Produkte wie eine Power Management-Plattform für Drohnenabwehrsysteme und die EFOY Pro Shelter, eine arktische Energieversorgungslösung, tragen bereits zum Wachstum bei. Für 2026 rechnet SFC mit einer signifikanten Skalierung dieser Produkte durch bestehende und neue Kunden.

    CEO Peter Podesser blickt optimistisch auf das Jahr 2026, in dem SFC erwartet, dass der Verteidigungsbereich auf 15 bis 20 Prozent des Umsatzes anwächst. Dies wäre ein wichtiger Schritt, um den Umsatzanteil aus sicherheitsrelevanten Bereichen insgesamt auf rund 60 Prozent zu steigern.

    Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert SFC ein Umsatzwachstum von 5 bis 12 Prozent, mit einem bereinigten EBITDA von 20 bis 24 Millionen Euro. Die Expansion in internationale Märkte – mit einer Produktion in den USA und einem Wasserstoff-Brennstoffzellengeschäft in Dänemark – zeigt, dass das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausbaut.

    Die Aktie von SFC Energy legte im frühen Handel auf Tradegate rund 3,6 Prozent zu. Auf 12-Monatssicht bleiben die Papiere mit einem Minus von fast 30 Prozent ein Problemfall. Von den Höchstständen über 30 Euro aus dem Jahr 2021 ist die Aktie immer noch deutlich entfernt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 13,58EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



