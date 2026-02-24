Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,43 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,27 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,57 %/+21,98 % bedeutet.