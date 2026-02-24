ANALYSE-FLASH
Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
- Goldman Sachs: FMC weiter 'Neutral', 40€ Ziel.
- Ende 2025 stark; Felton betont positive Zahlen
- Ausblick 2026: Spielraum für OP-Ergebnis klein
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse für den Marktkonsens beim operativen Ergebnis Spielraum im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,43 % und einem Kurs von 38,12 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,27 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,57 %/+21,98 % bedeutet.
