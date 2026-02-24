    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA...

    Für Sie zusammengefasst
    • Rita Wittmann wird Generalsekretärin von UNIQA
    • Sie tritt anstelle von Harald Weiser(39 Jahre)
    • Koordiniert Gremien und sichert Compliance ab.
    APA ots news - Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group

    Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale
    Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser.

    Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG verstärkt ihre Konzern-Governance: Mit
    Beginn des Jahres hat Rita Wittmann, Leiterin Group Legal & Compliance, zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Gruppe übernommen. Rita Wittmann folgt auf Harald Weiser, der nach 39 Jahren im Unternehmen und nach rund 25 Jahren in dieser Schlüsselrolle in den Ruhestand tritt.

    Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zusätzliche Schlüsselrolle

    Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der Internationalen Betriebswirtschaftslehre.

    UNIQA CEO Andreas Brandstetter betont: "Ich freue mich sehr, dass wir Rita Wittmann - zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben - für die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Insurance Group und von UNIQA Österreich gewinnen konnten. Diese Rolle erfordert höchste fachliche Qualität und laufende, enge Abstimmung mit unseren Gremien. Mit ihrer juristischen Expertise, ihrem strukturierenden Zugang und ihrem starken Teamgeist bringt Rita dafür die idealen Voraussetzungen mit."

    Rita Wittmann sieht der erweiterten Verantwortung mit großer Zuversicht und Freude entgegen: "Es ist eine besondere Aufgabe und zugleich eine große Ehre, das Generalsekretariat einer so dynamischen und international ausgerichteten Gruppe zu übernehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, dass unsere Entscheidungswege klar, effizient und zukunftsorientiert bleiben."

    Wesentliche Drehscheibe der Konzern-Governance

    Das Generalsekretariat gehört zu den zentralen
    Koordinationsstellen der UNIQA Gruppe. Es verantwortet die organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme
    Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem Generalsekretariat International.

    Mit Blick auf die steigenden rechtlichen, regulatorischen und faktischen Anforderungen an die Konzern-Governance sowie die ambitionierte Wachstumsstrategie von UNIQA gewinnt diese Funktion weiter an Bedeutung.

    Bildmaterial Rita Wittmann .

    Rückfragehinweis:
    Klaus Kraigher
    Pressesprecher
    UNIQA Insurance Group AG
    Telefon: +43 664 8231997
    E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
    Website: https://www.uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0031 2026-02-24/09:12






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA... APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     