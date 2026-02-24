Fresenius Medical Care - Aktie gerät unter Druck -8,23 % - 24.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -8,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der Fresenius Medical Care Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fresenius Medical Care-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,12 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,82 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresenius Medical Care um +3,04 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,45 % 1 Monat +12,82 % 3 Monate +3,12 % 1 Jahr -5,68 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,20 Mrd.EUR € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse …

Fresenius Medical Care legt starke Gesamtjahreszahlen vor, steigert dank Sparkurs und US-Rückenwind deutlich den Gewinn und überrascht insgesamt positiv.

Die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag nach der Zahlenvorlage abgerutscht. Analysten bemängelten die Gewinnaussichten für 2026. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteile im vorbörslichen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %.

Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.