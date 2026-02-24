    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Medical Care - Aktie gerät unter Druck -8,23 % - 24.02.2026

    Am 24.02.2026 ist die Fresenius Medical Care Aktie, bisher, um -8,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Medical Care - Aktie gerät unter Druck -8,23 % - 24.02.2026
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.

    Fresenius Medical Care Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -8,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der Fresenius Medical Care Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.863,05€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.193,20€
    Basispreis
    23,13
    Ask
    × 11,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fresenius Medical Care-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,12 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,82 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresenius Medical Care um +3,04 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

    Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,45 %
    1 Monat +12,82 %
    3 Monate +3,12 %
    1 Jahr -5,68 %

    Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,20 Mrd.EUR € wert.

    Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse …

    Fresenius Medical Care beendet Gesamtjahr mit Ergebnisfeuerwerk


    Fresenius Medical Care legt starke Gesamtjahreszahlen vor, steigert dank Sparkurs und US-Rückenwind deutlich den Gewinn und überrascht insgesamt positiv.

    FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht


    Die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag nach der Zahlenvorlage abgerutscht. Analysten bemängelten die Gewinnaussichten für 2026. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteile im vorbörslichen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %.

    Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius Medical Care

    -7,61 %
    -8,27 %
    +11,82 %
    +2,36 %
    -5,90 %
    +10,72 %
    -28,21 %
    -45,10 %
    +100,58 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fresenius Medical Care - Aktie gerät unter Druck -8,23 % - 24.02.2026 Am 24.02.2026 ist die Fresenius Medical Care Aktie, bisher, um -8,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     