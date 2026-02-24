Dax startet im Minus - Vorsicht dominiert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen schwächer in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.935 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Derzeit fällt es den Anlegern schwer, sich ein richtiges Bild über die Gesamtsituation an den Finanzmärkten zu machen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Ihre Handelsaktivitäten gleichen deshalb einem Vortasten und vorsichtigen Positionieren in den defensiven Branchen. Neben bekannten Themen wie dem Zollstreit, dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran und den konjunkturellen Entwicklungen flammen immer wieder die Sorgen über massive disruptive Auswirkungen der KI-Technologie in einzelnen Sektoren auf."





