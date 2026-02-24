DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die Erholung bleibe schwer greifbar, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 4,12EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,77
Kursziel alt: 3,65
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
